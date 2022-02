Réimpression en version brochée de l’édition de 2001.

Le texte original des célèbres Mémoires de Nicolas Fontaine – le secrétaire de Lemaître de Sacy – où Sainte-Beuve voyait « de tous les ouvrages sur Port-Royal, celui qui nous en donne la plus vive et la plus parfaite idée... Nous entendons causer Pascal et Sacy, nous voyons d’Andilly se lever en souriant et venir à nous le long de ses espaliers en fleurs ».

Gravement mutilé par les éditeurs du XVIIIe siècle, ce « livre inimitable » retrouve enfin ses couleurs natives, grâce à la découverte par Pascale Thouvenin du manuscrit autographe, disparu depuis près de trois siècles. Le magnifique Entretien de M. Pascal avec M. de Sacy sur Epictète et Montaigne peut désormais être lu à la fois dans son intégralité et au sein du riche éventail d’entretiens qui nous font entendre Saint-Cyran, Singlin, Antoine Lemaître, la duchesse de Longueville ou Angélique Arnauld d’Andilly.

Témoin unique de la vie des Solitaires, Fontaine propose un parcours introspectif à l’imitation des Confessions de saint Augustin, un accomplissement de la littérature du moi, un monument du souvenir associant avec élan augustinisme et séduction.



L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com