Connaissez-vous vraiment le diable, savez-vous ce qu’il fait et quel est son visage ? Du xvie au xxe siècle, nombreux en France et en Europe ont pris la plume pour lui donner corps : théologiens, romanciers, philosophes, simples quidams accusés d’être des sorciers. Des plumes connues, des témoins anonymes. En une anthologie sulfureuse, voici que l’on dresse ici le portrait évolutif du Malin au cours des siècles. On explorera son parcours et ses interactions avec les hommes et la représentation qu’ils s’en font : avec qui, de quelle manière les fait-il agir ? On montrera comment il est partout, devenant le responsable des petits drames intimes, mais aussi des grands évènements historiques que l’on juge funestes. Car le diable a été, est, et demeure le miroir des peurs et des angoisses de chaque époque.

On notera enfin que l’on peut tout aussi bien se moquer du démon pour conjurer sa peur et le lecteur découvrira l’arsenal des formules usitées pour le maintenir à distance.

Un travail magistral, accessible et passionnant sur la figure la plus effrayante de l’histoire religieuse et culturelle de l’Occident. Pour le coup, un satané ouvrage à dévorer de manière endiablée !

Professeur à l’université de Lyon, spécialiste de l’histoire des dévotions, Philippe Martin dirige plusieurs centres et instituts qui se consacrent à l’étude du fait religieux et de la laïcité.

Enseignant à l’université de Toulouse, Nicolas Diochon est un expert de l’univers de la sorcellerie.