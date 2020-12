Nelly Wolf et Matthieu Rémy (dir.)

Ce que Mai 68 a fait à la littérature,

Presses universitaires du Septentrion, collection "Perspectives", 2020.

EAN13 : 9782757431757.

Cet ouvrage collectif veut montrer que, contrairement à l’idée reçue, Mai 68 a exercé une influence à la fois rapide, profonde et durable sur la littérature. Non seulement les écrivains se sont engagésdans l’action à l’instar de Blanchot ou Duras, mais le mouvement a inspiré aux romanciers, poètes et dramaturges, témoins ou acteurs de Mai, une écriture contemporaine ou quasi contemporaine de l’événement, ainsi que le prouvent les exemples de Merle, Lainé, Gary, Heidsieck, etc. Dans ce livre sont analysés en outre la place prise par Mai 68 dans l’imaginaire littéraire des générations antérieures (Leiris, Aragon, Malraux) et postérieures (Quintane, le collectif Inculte) ainsi que le rôle joué par Mai 68 dans une série de mutations littéraires, telles que l’émergence d’une écriture féminine revendiquant sa spécificité (Duras, Rochefort), ou la structuration institutionnelle de genres jusque-là réputés mineurs comme la science-fiction ou le roman noir.

Sommaire

Présentation – Nelly Wolf, Matthieu Rémy

Du Rêve est vrai à Derrière la vitre : Robert

Merle et l’impossible roman de 68 – Anne

Wattel

Les vacances de Romain Gary dans le Paris

de Mai 68 – Maxime Decout

Faire l’irrévolution – Nelly Wolf

« La poésie écrite n’a plus lieu d’être / … ça

charge… » : la poésie action et Mai 68 –

Gaëlle Théval

Feuilles volantes – Nathalie Barberger

Vers l’image noire. Les formes courtoises du

nihilisme dans les textes-films de Marguerite

Duras de Détruire dit-elle à L’Homme

Atlantique – François Dussart

Christiane Rochefort : et s’il n’en reste

qu’une – Geneviève Brisac

Mai 68 et l’avènement d’un écrivain :

le Journal de Jean-Patrick Manchette –

Matthieu Rémy

« Ailleurs et Demain », « Ici et Maintenant » :

Mai 68 et validation culturelle de la science-fiction

en France – Simon Bréan

Malraux en 68 ou l’entrée dans « le temps des

limbes » – Jean-Louis Jeannelle

L’hémisphère 68 de la génération inculte –

Jean-Marc Baud

Mythe révolutionnaire et vérité romanesque :

ce que la littérature fait à Mai 68. Trois

enfants du tumulte d’Yves Bichet – Stéphane

Chaudier

