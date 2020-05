Nel Duecento di Dante: i personaggi,

a cura di Franco Suitner,

Firenze, Le Lettere, 2020

("Società Dantesca Italiana" - Centro di Studi e Documentazione Dantesca e Medievale - Quaderno 12).

ISBN: 978 88 9366 125 6

Prix: euros 50

Le volume présente une grande fresque du monde historique et humain de la Comédie, à travers une série sélectionnée de personnages se référant principalement au XIIIe siècle. Les spécialistes de Dante et les historiens s'affrontent, offrant des profils renouvelés des personnages ou en analysant des aspects et des caractéristiques encore inédits. L'ensemble d'interventions, conçu à l'origine pour une conférence tenue à la Società Dantesca Italiana (Florence), offre un vaste matériel pour explorer certains des principaux nœuds d'interprétation du poème, abordés à travers une approche interdisciplinaire qui vise à saisir la complexité du monde Dante à travers l'échantillon de l'humanité y était représentée.

SOMMAIRE:

F. Suitner, Premessa

G.G. Merlo, Il santo: Domenico

A. Pegoretti, La suora mancata: Piccarda

F. Zambon, Il poeta-vescovo: Folchetto di Marsiglia

F. Meier, L’imperatrice: Costanza

F. Suitner, Il cantore: Casella

P. Porro, Il filosofo: Sigieri di Brabante

M. Ciccuto, Gli artisti: Cimabue e Giotto

G. Crimi, Gli indovini

M. Benedetti, L’eretico: Dolcino

S. Diacciati, Il ‘barone’: Corso Donati

L. Fiorentini, I traditori toscani della Caina

G. Albanese, Il guelfo sanguinario: Fulcieri da Calboli

F. Pirani, Il tiranno: Guido di Montefeltro

G. Todeschini, L’usuraio: Rinaldo Scrovegni

D. Carron, Il principe ‘senzaterra’: Carlo di Valois

S. Carocci, Il papa nepotista: Niccolò III - N. Applauso

Il capo della cancellieria imperiale: Pier della Vigna

A. Büttner, Due imperatori: Rodolfo e Alberto d’Asburgo

G.L. Potestà, Il personaggio-enigma: «un cinquecento diece e cinque».