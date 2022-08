Traduit de l’anglais par Patrick Marcel.

De Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques – son discours devenu viral – à ses articles sur Stephen King, Terry Pratchett, Dave McKean ou encore Lou Reed, en passant par Batman ou Frankenstein, Neil Gaiman nous convie à un grand voyage à travers la littérature et les pop cultures qui nous donne les clés de son inspiration.

Dans la filiation de ses précédents recueils, de Miroirs et fumées à Signal d’alerte, Vu des pop cultures a intégré la liste des meilleures ventes du New York Times, qui salue le style flamboyant, drôle et atypique de l’un des plus brillants auteurs de fantasy contemporaine.

—

Né en 1960 en Angleterre, Neil Gaiman a écrit plus de trente romans et bandes dessinées pour adultes et enfants, dont les fameux Stardust, De bons présages, Coraline, L’Océan au bout du chemin et American Gods, lauréat des prix Hugo, Nébula, Bram Stoker, SFX et Locus Award. Il est traduit dans le monde entier et publié en France au Diable vauvert. Il a écrit un épisode de Doctor Who, collaboré avec des auteurs et illustrateurs comme Terry Pratchett, Dave McKean, Chris Ridell, Michael Reaves… Sa série BD Sandman est aujourd’hui considérée comme un classique du roman graphique. Nombre de ses œuvres sont adaptés à l’écran : Stradust, Coraline, « Comment parler aux filles pendant les fêtes » en films et Neverwhere, American Gods et De bons présages en série. Il a depuis publié La Mythologie Viking.