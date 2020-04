Natale Conti, Mythologiae libri decem : édition d'un corpus mythographique

Plate-forme EMAN (Édition de Manuscrits et d'Archives Numériques)

http://eman-archives.org/Mythologia/

Responsable du projet : Céline Bohnert (Univ. de Reims Champagne-Ardenne, CRIMEL)

Les Mythologiae libri decem (« Les dix livres de la Mythologie ») de l'humaniste Natale Conti, publiés pour la première fois à Venise en 1567, servirent d'ouvrage de référence dans toute l'Europe pendant plus de deux siècles : les étudiants, les artistes, les poètes, les librettistes d'opéra, les médecins, les philosophes et le public lettré de l'Europe des XVIe-XVIIIe siècles y puisèrent une connaissance encyclopédique sur les cultes et les croyances de l'Antiquité.

Ce site présente l’édition numérique de quatre états d'un texte en mutation (Venise 1567, Francfort 1581, Paris 1612 et Paris 1627) : plus qu'une œuvre, la Mythologie constitue un corpus foisonnant auquel collaborèrent éditeurs, correcteurs, traducteurs et graveurs.

Le projet est en cours de réalisation. Le lecteur peut actuellement découvrir le corpus et le projet éditorial. Il sera prochainement invité à circuler dans les textes par les tables des matières, les relations entre les notices, les mots-clés et la recherche plein-texte.