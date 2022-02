La question «­ qui suis-je­ ? ­» occulte souvent celle de savoir quelle place occupent les autres dans le processus de construction de l’identité personnelle. L’autre est le plus souvent envisagé comme un élément extérieur, gravitant autour d’un Moi considéré comme centre de référence. Or l’autre n’est pas seulement celui qui me fait face, il est bien plus souvent celui qui me fait être. C’est notamment le cas quand l’autre est un modèle, que je le choisisse (figure d’exemple), ou qu’il soit socialement construit et me soit imposé (figure d’exemplarité). Cette distinction entre figure d’exemple et figure d’exemplarité est au cœur de ce livre, qui s’appuie autant sur la tradition philosophique que sur la prise en compte des héros de la vie réelle ou des superhéros de la fiction. C’est par les autres, réels ou irréels, et grâce à eux, que je deviens celui que je suis.

Nassim El Kabli est professeur de philosophie, et attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Inspé de Douai (Université de Lille) où il enseigne la philosophie de l’éducation. Il a publié en 2015 un premier essai, La rupture, philosophie d’une expérience ordinaire. Il travaille notamment sur la notion de lien chez Jean-Jacques Rousseau.

