Un cinéma en quête de poésie

Nadja Cohen (dir.)

Les Impressions nouvelles, collection "Caméras subjectives", 2021

*

Présentation :

Poétiques, lyriques, riches en rimes visuelles : de telles expressions ne sont pas rares sous la plume des critiques, pour désigner des films aussi différents que ceux de Malick, de Jarmusch ou de Miyazaki. Si la poésie comme genre littéraire n’occupe qu’une place infime dans les lectures de nos contemporains, elle n’a visiblement pas disparu du langage commun, où son dérivé, l’adjectif « poétique », est souvent utilisé à propos du cinéma. Mais à quoi renvoie alors cette catégorie aux contours flous ?

Associant chercheurs en cinéma et en littérature, ce volume entend mener l’enquête sur cette quête de poésie au cinéma. Adoptant une démarche non normative, il s’interroge sur les formes et les significations du poétique au cinéma mais aussi sur la manière dont il peut informer les représentations filmiques des poètes et de la poésie.

*

Table des matières:

Introduction (Nadja Cohen)

Première partie : Le cinéma « poétique », une étiquette critique ?

1. Alex Dickow, « Les choses derrière les choses » : Le Quai des brumes et le réalisme poétique »

2. Jérôme Dutel, « Ciné-poème, perception et réception du poétique dans 21 courts-métrages contemporains »

3. Célia Jerjini, « À la recherche d’un cinéma ‘poétique’ chez JLG : (chroniques d’) une histoire critique »

4. Nathalie Mauffrey, « Le poétique selon Agnès Varda : un jeu de mots et d’images entre regard et style »

Deuxième partie : Des procédés poétiques au cinéma ?

1. Philippe de Vita, « Approches d’un cinéma poétique selon Raoul Ruiz »

2. Sémir Badir, « La poésie des métaphores visuelles au cinéma »

3. Jean-Baptiste Renault, « La métaphore dans la prose poétique cinématographique »

4. Louis Daubresse, « L’envers chez Cocteau : forme filmique, forme poétique »

5. Mélissa Melodias, « Poésie et rythme dans Le Miroir de Tarkovski »

Troisième partie : Un corps à corps poétique avec le réel

1. Esther Hallé-Saito, « Une poétique néo-réaliste ? Réalisme et poésie dans les manifestes critiques du ‘groupe Cinema’ (Antonioni, Pietrangeli, Zavattini) »

2. Mario Adobati, « Poétique du réel, survivances formelles du documentaire vers la fiction chez Béla Tarr »

3. Barbara Janicas, « Pour un cinéma poétique matérialiste : les ciné-poèmes dansés de Marie Menken »

Quatrième partie : Poètes et poèmes à l’écran, de la poésie verbale à la poésie visuelle

1. Nikol Dziub, « Des poèmes sans paroles : figuration du poète et esthétique poétique chez Sergueï Paradjanov »

2. Chiara Tognolotti, « Le pas de la poésie. La poète Antonia Pozzi dans le film de Marina Spada Poesia che mi guardi (2009) »

3. Fabienne Bonino, « La singularité esthétique du cinéma poétique de Richard Dindo. Les dispositifs propres aux documentaires consacrés à la biographie »

4. Matthias de Jonghe, « Du poème comme viatique. Valeurs de la poésie dans Paterson (Jim Jarmusch, 2016) »

5. Benjamin Thomas, « “un frêle étonnement” : Un jeune poète (2014) de Damien Manivel »

6. Jan Baetens, « “Qui peut supporter de se sentir oublié?”, W.H. Auden et Night Mail, premier maillon de la poésie slam ».

Conclusion (Nadja Cohen)