Le Liban d'hier à demain

Nawaf Salam

Sindbad/ Actes Sud

ISBN : 978-2-330-15138-6 — 176 p. — 17.00€

Ce livre rassemble huit articles de l’auteur sur le système politique libanais, mis à jour et augmentés de nouvelles réflexions à la lumière notamment de la crise multiforme qui menace actuellement l’existence même du pays.µY sont d’abord traités les trois éléments constitutifs de ce système (communautés omnipotentes, citoyens empêchés, État inachevé), puis son évolution au cours de la guerre, entre 1975 et 1989, avant que l’accord de Taëf ne fasse taire les canons sans toutefois permettre au Liban de bâtir un État de droit. Pour y parvenir, l’auteur propose, en politologue et en juriste, plusieurs réformes vitales, dont l’une porte sur la loi électorale et l’autre sur la Constitution, tout en soulignant l’urgence d’autres réformes institutionnelles, économiques et sociales.

Appuyé à la fois sur une vaste documentation et sur une longue expérience politique, Le Liban d’hier à demain se place d’emblée au-d essus des polémiques courantes pour explorer les moyens d’une sortie de la crise par le haut. Avec la conviction, à la suite de Tocqueville, qu’“en matière de constitution sociale, le champ du possible est bien plus vaste que les hommes qui vivent dans chaque soci été ne se l’imaginent”.

