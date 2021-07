Nathalie Quintane, Jean-Pierre Cometti (dir.)

L'art et l'argent

Les Prairies ordinaires / Éditions Amsterdam, juin 2021

EAN: 9782354802288 — 240 p.

L’art et l’argent : ce vieux couple célèbre depuis peu de nouvelles noces, à nouveaux frais. À tel point qu’il est devenu difficile, voire impossible, de ne pas immédiatement parler d’argent lorsqu’on parle de l’art d’aujourd’hui. L’art semble désormais l’affaire exclusive des plus riches ; les autres sont invités à en admirer les effets mais à éviter d’en tirer les conséquences et d’en penser l’implicite.

Ce livre part au contraire de l’idée que la question de l’art, donc aussi celle de ses rapports avec l’argent, appartient à tout le monde. En mêlant témoignages, essai littéraire, textes théoriques et reproductions d’œuvres contemporaines, en s’intéressant aux fondations privées comme aux écoles d’art, à la spéculation comme à la condition d’artiste et à la précarisation des travailleurs des mondes de l’art, il voudrait permettre de mieux comprendre depuis quand, comment et sous quelles formes la « valeur » argent a transformé nos façons de faire de l’art, de le regarder et d’en parler.

Nathalie Quintane est poète et écrivain, auteur notamment chez P.O.L de Tomates (2010) ou, plus récemment, de Que faire des classes moyennes ? (2016) ainsi que Les Années 10 (2014) aux éditions La Fabrique.

Jean-Pierre Cometti (1944-2016) a enseigné la philosophie et l’esthétique à l’université de Provence. Responsable de la collection « Tiré-à-part », aux éditions de l’Éclat, il a publié de nombreux auteurs américains issus de la philosophie analytique et du pragmatisme. Il est l’auteur de plusieurs livres consacrés à Ludwig Wittgenstein, à Robert Musil, au pragmatisme américain et à des questions d’esthétique. Il a traduit en français Peter Bürger, Nelson Goodman, Richard Rorty, John Dewey ou Donald Davidson, entre autres.