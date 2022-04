La pratique du théâtre, qui suppose des textes et des représentations, nécessite la réunion de conditions matérielles spécifiques. Dans l'espace israélo-palestinien, en raison des puissantes contraintes imposées aux Palestiniens dans leurs mobilités, cette pratique est douloureusement mise à mal.

Partant de ce constat, cet ouvrage propose l'étude d'un choix de productions théâtrales palestiniennes réalisées durant la décennie 2006-2016. Cette étude envisage ces productions dans leur dimension totale : textuelle, scénique et performative. Elle propose l'examen des modalités d'élaboration de la spatialité dans ces œuvres et de ses interactions avec l'espace réel dans lequel elles se déploient.

avec le soutien du Prix de thèse de l'INALCO et de l'USR 3135 CNRS Ifpo

SOMMAIRE



L'expérience théâtrale palestinienne entre scène et territoire

Pratiques de la création théâtrale sur un territoire fragmenté

Le réel et le témoignage sur la scène

La parole solitaire pour faire entendre le récit palestinien

Entre réel et fiction, la part autobiographique

De l'exil géographique à l'exil intérieur dans son propre pays

Représenter la Palestine sur scène

Le lieu personnage

Entre enfermement et dépassement des frontières

Najla Nakhlé-Cerruti est agrégée d'arabe et docteure en littératures et civilisations de l'Institut national des langues et des civilisations orientales (Inalco, Paris). Sa thèse a été récompensée par le Prix de la meilleure thèse de l'Inalco en 2017 et le troisième Prix de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman en 2018. Chercheuse à l'Institut français du Proche-Orient, ses travaux portent sur le théâtre palestinien contemporain.