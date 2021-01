Nicole Loraux

La Grèce hors d'elle et autres textes

Écrits 1973 - 2003

Préface de : Jean-Michel Rey

Texte établi par : Michèle Cohen-Halimi

Klincksieck, coll. Critique de la politique

Parution : 14/01/2021

EAN13 : 9782252043356 — 900 p.

Cet ouvrage rassemble, selon un ordre strictement chronologique, cinquante-six articles écrits par Nicole Loraux entre 1973 et 2003. Il donne à lire le déploiement discontinu, expérimental, de réflexions lisibles sur le même plan que celui des livres publiés, et l’effet d’après-coup de ces derniers, leur reprise sur d’autres plans — toutes ces lignes dessinant ensemble la vaste cartographie d’une œuvre très singulière.

L’article « La Grèce hors d’elle et autres textes », qui donne son titre à ce recueil, rappelle la méthode par laquelle Nicole Loraux n’a pas cessé, selon ses propres mots, de « trouver dans la Grèce (et en abondance) de quoi la faire sortir d’elle-même » en multipliant les stratégies comparatistes, les va-et-vient entre les champs disciplinaires les plus divers (philosophie, psychanalyse, ethnologie, philologie).

Il en résulte un parcours intellectuel où apparaît, dominante et continue, l’analyse du discours que la cité athénienne a construit à son propre sujet en même temps que s’approfondit l’éclairage du conflit (stasis) constitutif de la démocratie.

Enfin, l’attention toujours plus soutenue à « l’opérateur féminin », compris comme facteur de subversion de l’ordre politique de la cité, dominé par le masculin, suscite une approche originale et novatrice de la tragédie. Nicole Loraux découvre la dimension « antipolitique » de l’espace tragique, qui permet aux voix exclues de la parole civique de se faire entendre.

Historienne et helléniste Nicole Loraux (1943–2003) a été membre du Centre Louis Gernet (Jean-Pierre Vernant fondateur, Pierre Vidal-Naquet, Marcel Detienne parmi d’autres). Elle a contribué à éclairer l’étroite solidarité des dimensions historique, politique, anthropologique, sociale, psychologique de l’expérience grecque. Parmi ses nombreux livres, on compte L’Invention d’Athènes (1981, rééd. 1993), Né de la terre (1996), La Cité divisée (1997) et La Tragédie d’Athènes (2005).

Table des matières

Préface



1. L’interférence tragique

2. Marathon ou l’histoire idéologique

3. Socrate, contrepoison de l’oraison funèbre. Enjeu et signification du Ménexène

4. Hèbè et andreia. Deux versions de la mort du combattant athénien

5. Problèmes grecs de la démocratie moderne

6. Mourir devant Troie, tomber pour Athènes. De la gloire du héros à l’idée de la cité

7. Sur la transparence démocratique

8. (avec Pierre Vidal-Naquet), La formation de l’Athènes bourgeoise. Essai d’historiographie 1750-1850

9. La gloire et la mort d’une femme

10. Thucydide n’est pas un collègue

11. La Grèce hors d’elle

12. Athènes, l’historien et les funérailles

13. La cité comme cuisine et comme partage

14. Le héros et les mots

15. Du libéralisme en histoire ou l’individu-écran

16. Un citoyen contre nature

17. Épouses tragiques, épouses mortes

18. La cité, l’historien, les femmes

19. Matrem nudam : quelques versions grecques

20. Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse

21. L’empreinte de Jocaste

22. Le corps vulnérable d’Arès

23. Voir dans le noir

24. Oikeios polemos. La guerre dans la famille

25. Notes sur l’un, le deux et le multiple

26. Alors apparaîtront les Érinyes

27. Solon et la voix de l’écrit

28. Sur un non-sens grec. Œdipe, Théognis, Freud

29. Notes sur un impossible sujet de l’histoire

30. Pour quel consensus ?

31. De l’amnistie et de son contraire

32. Poluneikês epônumos. Les noms des fils d’OEdipe, entre épopée et tragédie

33. Les mots qui voient

34. La métaphore sans métaphore. À propos de l’Orestie

35. La majorité, le tout et la moitié. Sur l’arithmétique athénienne du vote

36. Qu’est-ce qu’une déesse ?

37. L’Homme Moïse et l’audace d’être historien

38. Antigone sans théâtre

39. Aristophane et les femmes d’Athènes : réalité, fiction, théâtre

40. (avec Patrice Loraux), L’Athenaion politeia avec et sans Athéniens

41. Questions antiques sur l’opinion. En guise de réponse à Pierre Laborie

42. Lokapakti. L’indianisme, le sacrifice et les mots

43. Le point de vue du mort

44. La tragédie grecque et l’humain

45. Aristophane, les femmes d’Athènes et le théâtre

46. Aspasie, l’étrangère, l’intellectuelle

47. Mélissa, épouse et fille du tyran

48. Le regard d’une historienne de l’Antiquité

49. Une histoire en proie à ses limites

50. L’Iliade moins les héros

51. Achille, le poète et les mots

52. Clisthène, diviseur-lieur d’Athènes

53. Un absent de l’histoire : le corps dans l’historiographie thucydidéenne

54. Prosopopée de l’histoire

55. L’aphasie et le jeu de mot

56. Les deux bonshommes. La citation au mm2 (Sur Bouvard et Pécuchet)



Table des sources

