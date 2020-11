Nathalie Koble, Abigail Lang, Michel Murat, Jean-François Puff (dir.)

Emmanuel Hocquard. La poésie mode d'emploi

Dijon, Les presses du réel, coll. "L'écart absolu - Fondamentaux", 2020, 392 p.

ISBN : 978-2-37896-125-1

EAN : 9782378961251

27€

Ce volume s'attache à l'ensemble des activités d'Emmanuel Hocquard, afin de faire valoir son importance, et de le situer dans une histoire de la poésie contemporaine dont il fut l'un des principaux acteurs.

Emmanuel Hocquard (1940-2019) est l'auteur d'une œuvre poétique où se manifeste l'ambition d'une redéfinition radicale, doublée d'une écriture en prose qui déjoue les catégories de genre autant qu'elle joue avec elles. Élaborer pour soi une écriture à laquelle on donnerait ses propres règles a été l'enjeu majeur de son travail.

Ce n'est pas une action solitaire. Hocquard a créé, avec sa compagne Raquel, une maison d'édition artisanale, Orange Export Ltd. (1969-1986), pour publier ses amis poètes, et ses livres, parus chez P.O.L, ont contribué à en faire un éditeur emblématique de la modernité. Il a organisé des lectures publiques de poésie au musée d'Art moderne de la Ville de Paris (1977-1990), pratiqué la traduction collective à la Fondation Royaumont (1984-2000), réuni poésie française et poésie américaine dans l'association Un bureau sur l'Atlantique, enseigné à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux (1992-2005). Il a composé des anthologies et écrit en collaboration avec des artistes et d'autres poètes.

