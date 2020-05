Les Autres et les ancêtres – Les dioramas de Franz Boas et d’Arthur C. Parker à New York, 1900

Noémie Étienne

Les Presses du Réel,



paru en mars 2020 pour l'édition française

352 pages (63 ill. coul. et n&b)



32.00 € — EAN : 9782378960490



Publié avec la collaboration de Laurence Bertrand Dorléac – Centre d'Histoire de Sciences Po – et le concours de la Fondation de France.

Une étude approfondie du dispositif d'exposition du diorama aux États-Unis au début du XXe siècle, lieu de création et de médiation des savoirs, mais aussi de construction politique de l'histoire, entre art, anthropologie et sciences naturelles.

Les dioramas sont des dispositifs d'exposition à la frontière de différentes disciplines (art, anthropologie, sciences naturelles), dont l'usage s'impose au cours du XIXe siècle notamment suite aux réformes cherchant à développer la dimension pédagogique des musées. Ce livre étudie les dioramas anthropologiques de deux musées états-uniens au début du XXe siècle : le musée d'Histoire naturelle de New York (avec les installations assemblées par l'anthropologue allemand Franz Boas) et le musée de l'État de New York (et ses dioramas supervisés par l'archéologue autochtone Arthur C. Parker).

Tandis que les dioramas incluant des figures humaines font aujourd'hui l'objet de vives critiques et sont progressivement démantelés, une étude approfondie du travail des artistes et des scientifiques qui les ont réalisés permet d'éclairer leur genèse. Lieu de création et de médiation des savoirs, mêlant moulage, peinture, sculpture, photographie et objets collectés, les dioramas construisent une histoire qui est toujours politique. Ils fabriquent une vision de l'altérité mais aussi du passé qui fait coulisser l'espace et le temps au sein du musée.

Noémie Étienne est historienne de l'art, professeure à l'Université de Berne. Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat intitulée La Restauration des peintures à Paris, publiée aux Presses universitaires de Rennes en 2012. Ses recherches portent sur la notion d'objet et sur les rapports entre histoire de l'art et anthropologie, ou encore entre art, science et artisanat. Elle est aussi cofondatrice du festival interdisciplinaire nomade Eternal Tour.

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"La genèse des dioramas pédagogiques", par Christian Ruby (en ligne le 5 mai 2020).