Une Suisse exotique ? Regarder l’ailleurs en Suisse au siècle des Lumières

Noémie Étienne, Claire Brizon, Chonja Lee et Étienne Wismer (dir.)

Diaphanes, 2021

376 p. – 40 €

*

DESCRIPTION :

Pourquoi un objet, une œuvre d’art, voire une personne, sont-ils considérés comme « exotiques » ? Comment se construit le regard sur les choses ou les gens qui semblent appartenir à d’autres régions, d’autres cultures ? Ces questions sont explorées ici dans un contexte précis : le siècle des Lumières en Suisse. Pour la première fois, des chercheuses et des chercheurs universitaires et des spécialistes du monde des musées sont réunis pour repenser la période au prisme de cette géographie. Ce livre rassemble des articles ainsi que des textes plus courts centrés sur des images, des objets, des livres, ou des spécimens naturels issus des collections muséales helvétiques. « Exotique » désigne dans ce contexte ce qui vient d’ailleurs et peut être utilisé et « amélioré » au profit des puissances européennes. Ce terme invite à reconsidérer à la fois le long XVIIIe siècle et l’histoire internationale de la Suisse.

*

SOMMAIRE :

Introduction

Noémie Étienne

Devenir soi-même à travers l’autre : une autre histoire des Lumières

Patricia Purtschert

Porcelaine suisse et esclavage dans la mondialisation au XVIIIe siècle

Meredith Martin

Esclavage, exotisme et exception suisse vers 1800

Bernhard C. Schär

Du thé, des textures et des techniques : Jean-Étienne Liotard et les arts de l’Asie

Noémie Étienne

Entre collection et biens de consommation : des objets asiatiques en Suisse

Claire Brizon

Un Genevois en quête du Musée américain : Pierre-Eugène Du Simitière

Dominique Poulot

L’antique est-il exotique ?

Julia Genechesi, Lionel Pernet

L’exotique sous presse : formes et figures du lointain avant la naissance de l’anthropologie

Sara Petrella

Apprendre de l’objet : la Kunstkammer de la Wasserkirche de Zurich et ses fonctions

Claudia Rütsche

Les indiennes suisses : fils de coton et motifs politiques

Chonja Lee

Espace de mémoire et surface de projection : les lieux des papiers peints panoramiques

Étienne Wismer

Les Suisses et la Suisse, sauvages en Europe ?

Ariane Devanthéry

La découverte des Alpes entre « science » et exotisme

Simona Boscani Leoni

Épilogue : Les ruses de l’exotisme

Alban Bensa

Les structures fragiles de l’entre-deux : Susan Hefuna

Nadia Radwan

___

Voir le site de l'éditeur...

Lire un compte rendu de cet ouvrage sur le site En attendant Nadeau.fr...