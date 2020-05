BIBLIOTHÈQUES EN UTOPIE

Les socialistes et la lecture au XIXe siècle

sous la direction de Nathalie Brémand Nathalie

Presses de l'Enssib, coll. "Papiers", janvier 2020

Nombre de pages brochées 264 p.

ISBN broché 978-2-37546-109-9

Prix broché 29,00€

Les premiers socialistes « utopistes » ont souvent imaginé des sociétés idéales. Quelle place tenaient les bibliothèques dans leurs rêves ? Dans leurs débats ? Dans leur pratique ? Certains ont participé aux débats sur les droits d’auteur, d’autres se sont efforcés d’investir les bibliothèques populaires d’où une certaine philanthropie bourgeoise les écartait. La mise en application concrète des projets socialistes autour de la lecture (familistère de Guise, colonies icariennes aux États-Unis, etc.) est ici étudiée pour la première fois. Le collectif réuni par Nathalie Brémand aborde presque tous les courants de pensée sous l’angle de leur intense rapport à la lecture.

Sommaire

Introduction, par Nathalie Brémand



Partie 1. Livres

Chapitre 1. « Papier, dorure, images, caractère » : les livres d’images dans l’œuvre de Charles Fourier, par Florent Perrier

Chapitre 2. Prophète ou fonctionnaire ? Le statut incertain de l’écrivain chez les premiers socialistes par Gaetano Manfredonia

Chapitre 3. Lire pour écrire : quelques observations sur les bibliothèques de Pierre-Joseph Proudhon, par Edward Castleton et Anne-Sophie Chambost

Chapitre 4. « Le fouilleur infatigable » : écrits, livres, collections et bibliothèques chez le socialiste owéniste Jules Gay, par Thomas Bouchet



Partie 2. Lectures

Chapitre 5. Lire les socialistes et les radicaux dans l’atelier. Esquisses sur les pratiques ouvrières de lecture collective (France et Grande-Bretagne, 1780-1860), par Fabrice Bensimon et François Jarrige

Chapitre 6. Émanciper les ouvriers par la lecture ? Flora Tristan et l’éducation par le livre, par Isabelle Matamoros

Chapitre 7. Les communistes (babouvistes) déballent leur bibliothèque, par Alain Maillard

Chapitre 8. Faire lire pour convertir : les idées d’Étienne Cabet sur la lecture et leur mise en application dans la communauté icarienne de Nauvoo (1849-1856), par Nathalie Brémand



Partie 3. Bibliothèques

Chapitre 9. « Le savoir vaut vertu » : la bibliothèque comme enjeu politique dans l’Encyclopédie Nouvelle de Pierre Leroux et Jean Reynaud, par Ludovic Frobert et Quentin Schwanck

Chapitre 10. “Revolution in the Mind” : lecture et bibliothèques chez Robert Owen, par Ophélie Siméon

Chapitre 11. La bibliothèque du Familistère de Guise au XIXe siècle, par Frédéric K. Panni

Chapitre 12. Militantisme et bibliothèques populaires : l’action des fouriéristes des années 1860 aux années 1880, par Bernard Desmars

Chapitre 13. Les crispations de l’opinion autour de la présence d’ouvrages socialistes dans les premières bibliothèques populaires, par Agnès Sandras



Index des noms



Liste des auteur.es

