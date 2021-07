Daniel Fabre, l'arpenteur des écarts

Actes du colloque de Toulouse, février 2017

Nicolas Adell, Agnès Fine et Claudine Vassas (dir.)

Éditions de la Maison des sciences de l’homme

Collection : Ethnologie de la France et des mondes contemporains

Lieu d’édition : Paris

Année d’édition : 2021

Publication sur OpenEdition Books : 19 juillet 2021

Nombre de pages : 386 p.

Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Daniel Fabre (1947-2016) est une figure marquante de l’anthropologie française. Fondateur, avec le préhistorien Jean Guilaine, du Centre d’anthropologie des sociétés rurales, il a structuré la recherche et l’enseignement de l’anthropologie à Toulouse par les nombreux séminaires qu’il y a donné jusqu’à la fin des années 1990.

Les textes ici réunis rappellent et prolongent sous forme d’hommage les différents chantiers qu’il avait ouverts dans la première partie de sa carrière et qui ont largement marqué et distingué la manière « toulousaine » de faire de l’anthropologie. Manière « ancrée » dans le monde occitan en premier lieu, puisque Daniel Fabre s’est inscrit dans le sillage des anthropologies autochtones qui visaient à combattre le colonialisme intellectuel intérieur et à mieux préciser les caractéristiques des communautés du Sud. Ce fut la porte d’entrée pour le développement d’une anthropologie de l’Europe marquée du double sceau de l’anthropologie historique d’une part et de l’anthropologie du symbolique d’autre part, adaptant à la matière européenne les démarches éprouvées ailleurs par Claude Lévi-Strauss.

C’est à partir de ces cadres généraux que Daniel Fabre élabora d’importantes questions de recherche qui ne cessèrent dès lors de l’animer : le problème des passages à l’âge d’homme dans les sociétés européennes, les enjeux de l’écriture comme acte social et symbolique, et les contours d’une anthropologie de et avec la littérature.

Sommaire

Jean Guilaine

Avant-propos

I. Anthropologie autochtone des communautés du Sud : le moment occitan

Dominique Blanc

Une anthropologie autochtone des communautés du Sud

Le moment occitan

Jean-François Courouau et Philippe Gardy

Daniel Fabre et la langue d’oc

Josiane Bru

La Pelalha ou les aléas du merveilleux dans les contes populaires

Dominique Casajus

Promenade troubadouresque sur les pas de Daniel Fabre

Jean-Pierre Cavaillé

Le jeune Daniel Fabre, « dernier » des anthropologues autochtones occitans ?

II. L’invisible initiation : passage à l’âge d’homme dans les sociétés contemporaines

Agnès Fine

Invisible initiation

Nicolas Adell

Une apparence corrigée par une transparence

Initiations avec et sans rites

Annie Paradis

Plus rien ne s’oppose à la nuit…

Une autre lecture du personnage de la Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée

Points de vue

Laurent Gabail et Michael Houseman

Spéculations africanistes à propos de l’initiation invisible

Véronique Moulinié

La chirurgie des âges

Daniel Fabre et l’art de chasser le lièvre

Jeanne Teboul

Du « pioupiou » au « rapace »

Ambivalences initiatiques de la formation au métier militaire

Pascale Bonnemère et Pierre Lemonnier

Comparer au loin

À propos de l’« invisible initiation » chez les Anga de Papouasie-Nouvelle-Guinée

III. Anthropologie historique et anthropologie du symbolique

Jean-Pierre Albert

Anthropologie historique et anthropologie du symbolique

Jean-Claude Schmitt

Daniel Fabre et la pensée de l’Apocalypse

Gérard Toffin

L’imaginaire du carnaval : symbolique, expressivité, narrativité

Points de vue

Marlène Albert-Llorca

Inscrire les réseaux symboliques dans l’histoire

Adeline Grand-Clément

L’Antiquité, un autre territoire à arpenter

Patrick Pérez

… Une autre manière de faire des mondes

Michelle Fournié

La parole des morts

IV. Anthropologie, écritures, littérature

Claudine Vassas

L’ethnologue et son double

Christian Jouhaud

Fictions de Lascaux

Alain Paire

René Nelli et Joë Bousquet, « opérateurs de destin »

Marine Carrin

Quand l’écriture s’invente chez les Santal

Points de vue

Marie Scarpa

L’ethnologue, l’ethnocriticien·ne et la littérature

Sylvie Mouysset

Daniel Fabre et les historien·ne·s du for privé, ou l’apprentissage de « l’écrit en soi »

Sylvie Sagnes

Trois façons d’aborder la littérature

Patrizia Ciambelli

L’œuvre de Francesco Giuliani, berger des Abruzzes

Maryse Carraretto

La Peyra Escrita de Formiguères

Les auteurs