Appel à contribution

N°6 des Cahiers Bataille : "Bataille en Amérique Latine"

- Présentation des Cahiers Bataille :

La sixième livraison de cette revue sera dédiée à l’intérêt de Georges Bataille (1897-1962) pour les civilisations précolombiennes et, plus généralement, pour le monde hispanophone et lusophone, ainsi qu’à l’accueil et l’influence aujourd’hui de ses écrits dans différentes aires géographiques du continent latino-américain, allant du Mexique au nord jusqu’à la l’Argentine et le Chili au sud, en passant par le Brésil.



- Argument :

« L’Amérique disparue », publié en 1928 dans le numéro de la revue « La République des Lettres des Sciences et des Arts » consacré à l'art précolombien, est peut-être le premier article de Bataille dans lequel se cristallise son goût pour ce qui effraie la sensibilité et déboussole l’esprit. Il annonce aussi des thèmes qui ne cesseront de l’occuper : la mort, le sacrifice, le sacré, la violence, l’horreur, le rire, la perte, le don, l’excès etc. Serait-il exagéré de voir dans « L’Amérique disparue » un préambule à « La Part maudite » (1949), livre magistral de Bataille paru 20 ans plus tard ? Ou bien une introduction à ce qu’il développera de manière spéculative dans « Théorie de la religion » (1948) ? Et « Histoire de l’œil », publiée la même année que « L’Amérique disparue » – en 1928 – ne peut-elle pas se présenter comme son pendant fictionnel ?

Au cours du 20e siècle, les liens entre l’Amérique latine et l’Europe – la France et l’Espagne en particulier – étaient nombreux. Les voyages au Mexique entrepris par André Breton, Benjamin Péret ou, avant la deuxième guerre, par Antonin Artaud, en Équateur et au Pérou par Henri Michaux, au Brésil par Blaise Cendrars ou Claude Lévi-Strauss témoignent de cet intérêt. Réciproquement, la présence en France des Latino-Américains tels César Moro, Roberto Matta, Leonor Fini, Wifredo Lam, Oswald de Andrade, Maria Martins etc. est elle aussi considérable.

Bataille n’a jamais franchi les frontières de l’Europe occidentale, il n’a jamais adhéré au groupe surréaliste non plus. La présence et l’influence de ses écrits dans les pays latino-américains n’a donc rien d’évident. Pourtant, déjà à l’époque, les entreprises telles que la revue « DYN » fondée en 1942 à Mexico par Wolfgang Paalen ou la propulsion du terme « réel merveilleux » par Alejo Carpentier (un des signataires du pamphlet écrit par Bataille contre Breton « Un cadavre » de 1930) pour libérer la littérature hispano-américaine de l’influence surréaliste, paraissent proches de l’esprit contestataire de Bataille.

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Est-ce qu’on peut parler d’une influence directe de Bataille sur des mouvements ou des courants de pensée des pays d’Amérique latine ? Au Brésil, par exemple, son œuvre a connu un regain d’intérêt dans les années 2010 avec la retraduction des grands classiques (L’Érotisme, L’Expérience intérieure, La Part maudite, La Littérature et le mal…), mais aussi avec la traduction de textes inédits (Le Coupable, Sur Nietzsche, Théorie de la religion, les textes pour la revue Documents), ce qui pourrait encourager de nouvelles interfaces de recherche – des points de contacts et des points de fuite –, notamment autour des ethnographies amérindiennes actuelles.

L’idée de réaliser un numéro thématique consacré à la réception de l’œuvre de l’auteur de « l’Amérique disparue » sur le continent latino-américain vient d’une envie de comprendre comment ses écrits ont été dans le passé et sont actuellement reçus dans les pays et aires géographiques variés de l’Amérique hispano- et lusophone – que l’on pourrait aussi appeler Amérique disparate, étant donné que d’autres démarcations (territoriales, bien sûr, mais aussi symboliques et cosmiques) pourraient s’y établir.

Cette envie répond aussi au désir de construire des ponts entre les deux continents, et d’ouvrir ainsi un champ de rencontre et de confrontation avec nombre de points de vue, sensibilités, méthodes, approches etc. qui permettraient de mieux connaître et de mieux questionner la pensée de Bataille.

Ainsi, nous tenons à solliciter des traducteurs, éditeurs, poètes, artistes, chercheurs de différentes disciplines (philosophie, études littéraires, histoire, histoire de l’art, anthropologie, sociologie, études politiques, psychanalyse etc.), de tous les pays de l’Amérique latine – du Mexique jusqu’au Chili et l’Argentine, en passant par les Antilles, les Caraïbes et le Brésil – pour réfléchir à la genèse et à l’évolution de la réception des écrits de Bataille au 20e et 21e siècles dans leurs pays.



- Axes pressentis de recherches :

- Les thématiques, les concepts, les ouvrages de Bataille, les périodes dans sa trajectoire intellectuelle qui dominent actuellement – et/ou ont dominé auparavant – dans la lecture de son œuvre dans un pays ou dans une région donnée de l’Amérique latine.

- Les actualisations les plus récentes de la pensée de Bataille en Amérique latine – analyses critiques, ouvrages, théories, courants de pensée etc. – prenant en compte les changements d’époque.

- Les figures de la scène artistique, poétique et littéraire latino-américaine, d’hier et d’aujourd’hui, qui créent dans l’esprit proche de celui de Bataille, sans nécessairement s’inspirer explicitement de lui ; les rapports, points communs, divergences qu’il est possible d’observer entre eux.

- L’interlocution possible avec Bataille autour de l’espace magique des lieux de culte des religions de matrice africaine – aux Caraïbes, en Colombie ou au Brésil – où il est question d’érotisme, d’extase, de transe et de sacrifice (cf., par exemple, le travail d’un Roger Bastide ou d’un Pierre Verger).

- L’espace de la forêt, qui fait communiquer des nations, et où des connexions s’établissent entre le devenir-animal, si cher à Bataille, et le devenir-végétal, si présent dans les cosmogonies amérindiennes.



- Modalités de soumission et d’évaluation :

Les articles abordent la question de la réception des écrits de Georges Bataille dans différentes aires géographiques du continent latino-américain.

Les auteurs sont libres de définir le sujet qu’ils souhaitent traiter ainsi que de choisir leur approche.

Les propositions d’article rédigées en français de 20 lignes environ, accompagnées d’une bio-bibliographie de l’auteur et d’éventuelles indications iconographiques, doivent être envoyées aux adresses suivantes : mjdemoraes@gmail.com et monika.marczuk@gmail.com avant le 31 août 2021.

La remise des articles est prévue pour le 31 mai 2022.

Langues d’articles : français.



Normes de rédaction :

Articles devraient contenir environ 35 000 signes (+/- 10%) espaces compris, soit 10-12 pages.

Interligne : simple ; marges : 2,5 cm ; caractère typographique : Times New Roman ; taille de police : 12.

Format de document : Word (.doc, .docx) ; le titre du document est le titre de l’article.

Les articles seront évalués en double aveugle par les membres du comité de lecture.

URL : http://editionslescahiers.fr/les-cahiers/

---

Convocatoria de colaboraciones

N°6 Cahiers Bataille : "Bataille en América Latina"



- Presentación de la revista Cahiers Bataille :

El sexto número de esta revista está dedicado al interés de Georges Bataille (1897-1962) en las llamadas civilizaciones precolombinas, y de forma general, en el mundo hispano y luso hablante, así como en la recepción e influencia de sus escritos hasta el día de hoy, considerando las diferentes áreas geográficas del continente latinoamericano, desde México al norte del continente hasta Argentina y Chile al sur, pasando por Brasil.



- Planteamiento temático de este número:

« L’Amérique disparue » [La América desaparecida] de Georges Bataille es un texto publicado, en 1928, en el número temático de la revista francesa « La République des Lettres des Sciences et des Arts » [República de Letras, Ciencias y Artes], acerca del arte precolombino. Se trata, probablemente, del primer escrito de Bataille en el que se cristaliza su gusto por lo que altera la sensibilidad y desconcierta la mente. Se anuncian también algunos de los temas a los que se dedicará incesantemente: la muerte, el sacrificio, lo sagrado, la violencia, el horror, la risa, la pérdida, el don, el exceso. ¿Sería una exageración desmedida ver en « L’Amérique disparue » un preámbulo a « La Part maudite » (1949) [La parte maldita], libro magistral de Bataille que se publicará 20 años más tarde? ¿O aun, una introducción a lo que desarrollará de manera especulativa en su obra « Théorie de la religion » (1948) [Teoría de la religión]? Y asimismo, la « Histoire de l’œil » [Historia del ojo], publicada el mismo año que « L’Amérique disparue » – en 1928 – ¿no se podría presentar como la viva imagen de este ensayo, pero en ficción?

A lo largo del siglo XX, las relaciones entre Latinoamérica y Europa – con Francia y España en particular, - fueron numerosas. Muchos viajes nos dan el testimonio de esa atracción: los viajes de André Breton o de Benjamin Péret a México, por ejemplo, o antes de la segunda guerra, los viajes de Antonin Artaud, de Henri Michaux a Ecuador y a Perú, o incluso los viajes de Blaise Cendrars y de Claude Lévi-Strauss a Brasil. Por otro lado, y de forma recíproca, la presencia de latinoamericanos en Francia también es considerable: César Moro, Roberto Matta, Leonor Fini, Wifredo Lam, Oswald de Andrade, Maria Martins, son algunos de los nombres que se pueden citar.

Bataille nunca traspasó las fronteras de la llamada Europa occidental, jamás adhirió a ningún grupo surrealista tampoco. Por esa razón, su presencia e influencia en los países latinoamericanos no es para nada evidente. Sin embargo, ya desde su época algunos trabajos y movimientos que tenían como objeto liberar la literatura latinoamericana de la influencia surrealista, como los de la revista « DYN » fundada en 1942 en México por Wolfgang Paalen, o, la propulsión del término de lo « real maravilloso » nada menos que por Alejo Carpentier (uno de los signatarios del manifiesto escrito por Bataille contra Breton « Un cadavre » [Un cadáver] de 1930) parecen muy cercanos al espíritu contestatario de Bataille.

Y ¿cómo estamos hoy? ¿Podríamos hablar de una influencia directa de Bataille sobre los movimientos o corrientes de pensamientos en los países latinoamericanos? En Brasil, por ejemplo, su obra ha conocido un considerable aumento de interés en los años del 2010, a partir de las retraducciones de grandes clásicos (El Erotismo, La Experiencia interior, La Parte maldita, La Literatura y el mal …), pero también con la traducción de textos inéditos (El Culpable, Sobre Nietzsche, Teoría de la religión, los textos para la revista francesa Documents). Estas relecturas podrían alentar nuevas interfaces de investigación – puntos de contacto y puntos de fuga –, particularmente acerca de las etnografías amerindias actuales.

La idea de realizar un número temático consagrado a la recepción de la obra del autor « La América desaparecida » en el continente latinoamericano nace de un deseo de comprender cómo sus escritos se recibieron antes y cómo se reciben hoy, en los diversos países y áreas geográficas de la América hispano y luso hablante, esa América en particular a la que también podríamos llamar América dispar, considerando las múltiples demarcaciones posibles (territoriales, evidentemente, pero también simbólicas y cósmicas) que se podrían establecer.

Este deseo responde a la voluntad de construir puentes entre los dos continentes, abriendo un campo de encuentro y enfrentamiento con distintos puntos de vista, sensibilidades, métodos, acercamientos y perspectivas que permitan conocer mejor o replantearse preguntas y problemas acerca del pensamiento de Bataille.

Así es como invitamos a los traductores, editores, poetas, artistas, investigadores de diferentes campos del conocimiento (filosofía, estudios literarios, historia, historia del arte, antropología, sociología, estudios políticos, psicoanálisis, etc.), de todos los países de América Latina – desde México hasta Chile y Argentina, pasando por las Antillas, el Caribe y Brasil – a reflexionar sobre la génesis y la evolución de la recepción de los escritos de Bataille a lo largo de los siglos XX y XXI, en sus respectivos países o regiones.

- Líneas de investigación sugeridas:

- Las temáticas, los conceptos, las obras de Bataille, los periodos de su trayectoria intelectual, que predominan actualmente – y /o que predominaron antes – considerando la lectura de su obra en un determinado país o región de América Latina.

- Las más recientes actualizaciones del pensamiento de Bataille en América Latina – análisis críticos, obras, teorías, corrientes de pensamiento – considerando los cambios de época.

- Las figuras del escenario artístico, poético y literario latinoamericano, de ayer y hoy, que tengan algo en común o cercano a la esencia de Bataille, figuras, inspiradas o no de forma explícita en la obra de Bataille, cuya creación establezca relaciones, puntos comunes o incluso divergencias observables entre ellos.

- El posible diálogo con Bataille acerca del espacio mágico de los lugares de culto en las religiones de matriz africana – en el Caribe, en Colombia o en Brasil – al tratar temas como erotismo, éxtasis, trance y sacrificio (cf., por ejemplo, el trabajo de alguien como Roger Bastide o como Pierre Verger).

- El espacio de la selva, espacio que conlleva la comunicación entre naciones y donde se establecen conexiones entre el volverse animal, tan preciado por Bataille, y el volverse vegetal, tan presente en las cosmogonías amerindias.



- Directrices para autores:

Se espera recibir artículos que traten el tema de la recepción de los escritos de Georges Bataille en diferentes áreas geográficas del continente latinoamericano.

Cabe a los autores decidir sobre los problemas que deseen tratar, así como sobre los enfoques que elijan aplicar en su acercamiento a la cuestión.

Las propuestas de artículos, escritas en francés, no deben tener mucho más que 20 líneas. El autor debe adjuntar una bio-bibliografía y eventuales indicaciones iconográficas, enviándolo todo por e mail a: mjdemoraes@gmail.com y monika.marczuk@gmail.com hasta el 31 de agosto de 2021.

La entrega de la versión final de los manuscritos por parte de los autores está prevista para el 31 de mayo de 2022.

Los manuscritos deben presentarse en francés.



Normas y lineamientos formales para el envío de los artículos:

Todo artículo enviado debe seguir las siguientes características formales: contener aproximadamente 35 000 caracteres (+/- 10%) con espacios, o sea un mínimo de 10 páginas y un máximo de 12 páginas. Los párrafos cuentan con sangría de 2,5 cm, el interlineado es simple y el tamaño de la fuente Times New Roman es 12.

Se recibirán los documentos en formato: Word (.doc, .docx). El título del documento enviado debe coincidir con el título del manuscrito.



Todo documento enviado a la Revista será sometido a una revisión por dos evaluadores (sistema de doble ciego).



URL : http://editionslescahiers.fr/les-cahiers/

---

Chamada de artigos

Cahiers Bataille (vol. 6): “Bataille na América Latina”



O sexto número da revista Cahiers Bataille será dedicado ao interesse de Georges Bataille (1897-1962) pelas civilizações pré-colombianas e, de maneira mais geral, pelos mundos hispanófono e lusófono, assim como à recepção e à atual influência de seus escritos nas diferentes áreas geográficas do continente latino-americano, desde o norte mexicano ao sul argentino e chileno, passando pelo Brasil.

- Argumento:

O artigo “A América desaparecida”, publicado em 1928 no número consagrado à arte pré-colombiana da revista La République des Lettres des Sciences et des Arts, é talvez o primeiro texto de Bataille em que se cristaliza o seu gosto pelo que assusta a sensibilidade e desorienta o pensamento. Ali também se anunciam temas que vão incessantemente ocupá-lo: a morte, o sacrifício, o sagrado, a violência, o horror, o riso, a perda, o dom, o excesso etc. Seria então um exagero ver em “A América desaparecida” um preâmbulo de “A Parte maldita” (1949), livro magistral que o autor publicaria vinte anos mais tarde? Ou uma espécie de introdução ao que ele desenvolverá de maneira mais especulativa em “Teoria da religião” (1948)? Não poderia também a narrativa “História do olho”, publicada no mesmo ano de 1928, apresentar-se como o seu equivalente ficcional?

Ao longo do século XX, foram inúmeros os laços entre a América latina e a Europa – em particular, com a França e a Espanha. São testemunhas desse interesse as viagens ao México realizadas por André Breton, Benjamin Péret ou, antes da Segunda Guerra, por Antonin Artaud, ao Equador e ao Peru por Henri Michaux, ao Brasil por Blaise Cendrars ou Claude Lévi-Strauss. De modo recíproco, é também considerável a presença na França de latino-americanos tais como César Moro, Roberto Matta, Leonor Fini, Wifredo Lam, Oswald de Andrade, Maria Martins, entre muitos outros.

Bataille, contudo, jamais cruzou as fronteiras da Europa ocidental, como também jamais aderiu ao grupo surrealista. A presença e a influência de seus escritos nos países latino-americanos, portanto, nada têm de evidente. Ainda assim, a revista “DYN”, fundada em 1942 no México por Wolfgang Paalen, ou a difusão do termo “real maravilhoso”, impulsionada por Alejo Carpentier (um dos signatários do panfleto “Um cadáver”, escrito por Bataille em 1930 contra Breton) no intuito de libertar a literatura hispano-americana da influência surrealista, parecem ser projetos que já na época estavam próximos do espírito contestador de Bataille.

Mas o que há disso ainda hoje? Será que podemos falar de uma influência direta de Bataille em movimentos ou correntes de pensamento dos países da América latina? No Brasil, por exemplo, sua obra conheceu um renovado interesse a partir de 2010 com novas traduções de grandes clássicos (O Erotismo, A Experiência interior, A Parte maldita, A Literatura e o mal...), mas também com a tradução de textos inéditos (O culpado, Sobre Nietzsche, Teoria da religião, os textos para a revista Documents), algo que certamente pode encorajar novas interfaces de pesquisa – pontos de contato e pontos de fuga –, sobretudo em torno das etnografias ameríndias atuais.

A ideia de realizar um número temático dedicado à recepção da obra do autor de “A América desaparecida” sobre o continente latino-americano vem do desejo de compreender como os seus escritos foram e são recebidos, no passado e na atualidade, em países e nas mais variadas áreas geográficas da América hispanófona e lusófona – que também poderíamos chamar de América disparatada, visto que novas demarcações podem ser nela estabelecidas (territoriais, é claro, mas também simbólicas e cósmicas).

Esse desejo é também o de construir pontes entre os dois continentes e de, com isso, abrir um campo de encontro e de confrontação com diversos pontos de vista, sensibilidades, métodos, abordagens etc. que permitam melhor conhecer e questionar o pensamento de Bataille.

Assim, gostaríamos de convidar tradutores, editores, poetas, artistas, pesquisadores de diferentes disciplinas (filosofia, estudos literários, história, história da arte, antropologia, sociologia, estudos políticos, psicanálise etc.) de todos os países da América latina – do México ao Chile e à Argentina, passando pelas Antilhas, pelo Caribe e pelo Brasil – para refletir sobre a gênese e a evolução da recepção dos escritos de Bataille no século 20 e 21 em seus próprios países.

- Eixos temáticos possíveis:

- As temáticas, os conceitos, os escritos de Bataille, os períodos na sua trajetória intelectual que atualmente predominam – e/ou que anteriormente predominaram – na leitura de sua obra num país ou numa região específica da América latina.

- As atualizações mais recentes do pensamento de Bataille na América latina – análises críticas, textos, teorias, correntes de pensamento etc. – levando em consideração as mudanças de época.

- As figuras da cena artística, poética e literária latino-americana, de ontem e de hoje, que criam e trabalham em sintonia com o pensamento batailliano, sem necessariamente nele se inspirar de maneira explícita; as relações, pontos comuns, divergências que é possível observar entre elas.

- A interlocução possível entre Bataille e o espaço mágico dos lugares de culto das religiões de matriz africana – no Caribe, na Colômbia e no Brasil –, onde estão em pauta o erotismo, o êxtase, o transe e o sacrifício (cf., por exemplo, o trabalho de um Roger Bastide ou de um Pierre Verger).

- O espaço da floresta, que possibilita a comunicação das nações e no qual se estabelecem conexões entre o devir-animal, tão caro a Bataille, e o devir-vegetal, muito presente nas cosmogonias ameríndias.



- Modalidades de submissão e de avaliação:

Os artigos devem abordar a questão da recepção dos escritos de Georges Bataille nas diferentes áreas geográficas do continente latino-americano.

Os autores estão livres tanto para definir o assunto de que desejam tratar quanto para escolher suas abordagens.

As propostas de artigo devem ser redigidas em francês e conter cerca de 20 linhas, acompanhadas de uma biografia e bibliografia do autor e de eventuais indicações iconográficas. Elas devem ser enviadas aos seguintes endereços de e-mail: mjdemoraes@gmail.com e monika.marczuk@gmail.com antes do dia 31 de agosto de 2021.

A entrega da versão final dos artigos está prevista para o dia 31 de maio de 2022.

Os artigos deverão ser escritos em francês.



Normas de redação:

Os artigos devem conter cerca de 35.000 caracteres (+/- 10%) com espaços, compreendidos em 10 a 12 páginas.

Entrelinha: simples; margens: 2,5 cm; fontes: Times New Roman; tamanho: 12.

Formato do documento: Word (.doc, .docx); cujo nome de arquivo deve ser o título do artigo.



Os artigos deverão ser avaliados às cegas por pares compostos pelos membros do conselho da revista.

URL: http://editionslescahiers.fr/les-cahiers/