Mysticism and literature / Mysticisme et littérature. Essays – Essais

Edited by/réunis par Dorothy Figueira and/et Jean Bessière,

Honoré Champion, collection "Bibliothèque de littérature générale et comparée", 2020.

EAN13 : 9782745353443.

206 p. — 33 EUR.

Les rapports entre littérature et mysticisme sont amples et largement partagés par diverses religions et cultures. La tradition d’interprétation du mysticisme et de ces rapports relève de bien des paradigmes. L’œuvre de Michel de Certeau a renouvelé l’approche du mysticisme et de ses caractérisations symboliques et sociales. Elle est ici le fil rouge qui permet de lire les rapports entre mysticisme et littérature dans une perspective théorique et dans des contextes européens, africains, américains et asiatiques – des mystiques indiens à Hawthorne, de Teilhard de Chardin aux écrivains maghrébins contemporains et à Senghor, de la tradition mystico-littéraire du XIXe siècle aux liens de la théorie littéraire et du mysticisme.

Contributors/Contributeurs :

Ipshita Chanda (English and Foreign Languages University, Hyderabad), Dorothy Figueira (University of Georgia), Gerald Gillespie (Stanford University), Maria Korytowska (Université Jagellonne, Cracovie), Valerio Massimo De Angelis (University of Macerata), S Satish Kumar (University of Georgia), Louiza Kadari (Université Sorbonne Nouvelle), Pierre Leroux (Université Sorbonne Nouvelle), Bernard Mouralis (Université de Cergy-Pontoise), Jean Bessière (Université Sorbonne Nouvelle).

Contributions are in English and French.

