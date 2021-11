These are critical essays on biography. Not theory, not history: criticism, based on textual analyses, by a method rather less often applied to biographies than to works of other genres. The studies are devoted to the works of five contemporary British biographers — Ruth Scurr, Peter Ackroyd, Hermione Lee, Claire Tomalin and Ian Kershaw — selected for their resistances to criticism. This meditation on biography, seeking to break up the husk of its apparent straightforwardness, comes up with the conviction that, since life itself is already writing, it ought to be pursued on philosophical ground.



Ce livre regroupe des essais critiques sur la biographie. Ni théorie, ni histoire : critique, basée sur des analyses textuelles, selon une méthode moins souvent appliquée à la biographie qu’à d’autres genres. Ces études sont consacrées aux oeuvres de cinq biographes britanniques contemporains – Ruth Scurr, Peter Ackroyd, Hermione Lee, Claire Tomalin et Ian Kershaw – choisis pour leurs résistances à la critique. Cette méditation sur la biographie, cherchant à briser l’écale de son apparente simplicité, débouche sur la conviction que, puisque la vie elle-même est déjà une écriture, elle doit être poursuivie sur le terrain philosophique.

Table des matières…

Introduction…