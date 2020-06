Mode, vêtements, accessoires et représentations, 2020 – 4

sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière

Paris, Classiques Garnier, coll. La Revue des lettres modernes, 2020

EAN : 9782406104841

343 p. — 38,00 €

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des Lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrée aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire

Abréviations / Abbreviations 11

Pascale Auraix-Jonchière

Introduction / Introduction 13

MODE, VÊTEMENTS,

ACCESSOIRES ET REPRÉSENTATIONS /

FASHION, CLOTHING, ACCESSORIES,

AND REPRESENTATIONS

MODE, THÉORIE ET MISE EN STYLE /

FASHION, THEORY, AND STYLE

Marie-Christine Natta

Barbey, chroniqueur de modes et courriériste mondain /

Barbey, fashion columnist and gossip reporter 19

Mathilde Bertrand

Le dandy en bas-bleus /

The dandy in blue stockings 37

Joël Fusco

Du Traité de la vie élégante à Du dandysme et de George Brummell.

Pour un dandysme à la française ? /

From Traité de la vie élégante to Du dandysme

et de George Brummell. Toward a French dandyism 55

Alice de Georges

Du dandysme et de George Brummell.

Pour une stylistique du style dandy /

Du dandysme et de George Brummell.

Toward a stylistics of dandyism 69

Catherine Boschian-Campaner

Le souci de l’élégance dans les écrits intimes

de Barbey d’Aurevilly / Concern for elegance

in the personal writings of Barbey d’Aurevilly 93

DANDYSME ET MÉTAMORPHOSES /

DANDYISM AND METAMORPHOSES

Jonathan Ruiz de Chastenet

Uniforme et élégance guerrière. Barbey d’Aurevilly

et le « dandysme militaire » / Uniform and military elegance.

Barbey d’Aurevilly and “military dandyism” 107

Catherine Joseph

Jules Barbey d’Aurevilly, un dandy en habit sacerdotal /

Jules Barbey d’Aurevilly, a dandy in priestly dress 133

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Pierre Glaudes

L’épée, accessoire aurevillien ? /

The sword, an Aurevillian accessory? 151

Élise Sorel

Tenue chic, détail choc.

L’accessoire dandy chez Barbey d’Aurevilly /

Chic clothing, shock detail.

Dandy accessories in Barbey d’Aurevilly 171

Éric Hendrycks

Le bonheur du masque espagnol chez Jules Barbey d’Aurevilly /

Jules Barbey d’Aurevilly’s enjoyment of the Spanish mask 189

VÊTURES / CLOTHING

Shoshana-Rose Marzel

Symbiose du vêtement et de l’identité des personnages

dans Les Diaboliques / The symbiosis between the clothing

and the identity of characters in Les Diaboliques 209

Pascale Auraix-Jonchière

Barbey et les robes. De la mode à la poétique /

Barbey and dresses. From fashion to poetics 229

VARIA

Édouard Garancher

Le Purgatoire de Barbey d’Aurevilly.

Une hypothèse herméneutique /

Barbey d’Aurevilly’s purgatory.

A hermeneutic hypothesis 251

Dorgelès Houessou

Les Diaboliques suspensives… Stylistique des usages

aposiopésiques dans l’écriture aurevillienne /

The suspensive Diaboliques…

Stylistics of the uses of aposiopesis in Aurevillian writing 269

Isabelle Malmon

La femme en chef. Gauguin lecteur de Barbey d’Aurevilly /

Women in charge. Gauguin as a reader of Barbey d’Aurevilly 295

RECENSIONS / REVIEWS

Frédérique Marro, La Croisée des genres dans l’œuvre

de Barbey d’Aurevilly. Écritures romanesque, critique et épistolaire

(1851-1865) (Pascale Auraix-Jonchière) 323

Index des noms / Index of names 327

Index des œuvres de Barbey d’Aurevilly /

Index of Barbey d’Aurevilly’s works 333

Résumés/Abstracts 335