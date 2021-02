Milo Rau, Vers un réalisme global

L'Arche Editeur, collection "Tête-à-tête", février 2021.

EAN13 : 9782851819864.

Existe-t-il des larmes « vraies » au théâtre, tout comme Godard se demandait s’il pouvait y avoir un « vrai » baiser au cinéma ? L’œuvre artistique de Milo Rau repose sur cette tension millénaire insoluble entre l’art et le réel.

Se confrontant de manière radicale à la « réalité » historique, il crée un théâtre d’interventions utopiques propre à susciter des émotions et « atteindre un niveau supérieur, politique — celui de la solidarité ». Pouvons-nous en tant qu’individus écrire l’histoire et la représenter, remettre en scène, c’est-à-dire réellement en présence, les grands procès de l’histoire, ceux des crimes contre l’humanité ? Milo Rau propose un théâtre politique novateur, affranchi des codes postmodernes et résolument tourné vers l’avenir.

Cet ouvrage rassemble des conférences et entretiens réalisés depuis 2013, le Manifeste de Gand et un essai de Johannes Birgfeld intitulé « Le théâtre de la révolution de Milo Rau ». Une immersion de grande ampleur dans son travail artistique et sa pensée du théâtre.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

Sommaire

Préface

Première conférence : Le sentiment historique

Deuxième conférence : De l’apparaître

Troisième conférence : L’acte symbolique

«C’est pourquoi il y a l’art » : Conversation avec Rolf Bossart

«Il faut préparer des institutions nouvelles et utopiques » : Conversation avec Harald Welzer

Le théâtre de la révolution de Milo Rau

« Mimêsis, immersion et transcendance, tragédie et réalisme global » : Essai de Johannes Birgfeld

Note préliminaire au Manifeste de Gand

Le Manifeste de Gand

Un théâtre postpandémique

« Réunir expérience, représentation et action » : Conversation avec Dorothea Marcus.