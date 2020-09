Expérience et intention

Michel Guérin

Presses universitaires de Provence

Collection Arts

ISBN: 979-10-320-0276-6

370 p. — prix: 26 euros

En librairie le 17 septembre

Ce livre engage une problématique de la création, débordant conceptuellement le champ artistique, même si l'art demeure le principal paradigme. Il fait suite au Temps de l'art (Anthropologie de la création des Modernes, publié chez Actes Sud en 2018. Dans ce dernier ouvrage, le questionnement se situait sur un plan anthropologique et dans une perspective historique. Dans Expérience et intention, le problème est traité de l'intérieur du processus, au niveau d'une "poétique".

Créer suppose la réunion de deu sortes de savoir: commencer et continuer. Une condition indispensable pour la création est d'abord qu'elle soit voulue, résulte d'une intention vive. Cette dernière se situe au plus loin du voeu pieux ou de la chimère, car il lui faut composer, sans rien céder d'essentiel, avec des conditiions souvent imprévisibles. Ce n'est qu'à ce prix qu'une création touche du réel et satisfait ensemble à deu partis pris: celui de la liberté et celui des choses.

L'expérience est une traversée qui enseigne la llimite et sa transgression. L'esprit aussi bien que le coeur, voire le corps lui-même, ont à se frotter à une extériorité multiple. L'intention qui préside à l'acte créateur, loin d'être figée comme un a propri, ressemble à un axiome souple apte à s'infléchir sans perdre sa ténacité.

L'intentionnalité se reconnaît, trempée par l'epérience, à son art de serpenter. La création est une négociation, mais pas un compromis. Ni le réel n'admet d'être dénié, ni le vouloir d'être rogné. C'est ce que s'efforcent de rendre manifeste six chapitres, six accès au problème: par l'origine, par l'émotion, par l'expérience, par le jeu, par le médium, par le lieu enfin, demeure de l'œuvre.

Table des Matières :

Introduction: Individu et société

1. Débuts difficiles pour une origine trop belle

L'archaïque est dur

La contrariété tragique

Qu'est-ce qu'un mythe?

La part mythique du récit (le western de l'âge d'or)

2. Émotion et création

Troublant mortel

Le coeur double et la création

Le gène phobique de la Représentation

Prendre l'art au bond: du commencement esthétique

3. Expérience: voyages, passages, combats, témoignage

Nekuia - mémoire d'outre-tombe

Expérience des limites/Crise de l'expérience

L'agonisme des avant-gardes historiques

Le statut du témoignage quand une fois n'est rien

4. Le hasard et la nécessité

Le jeu dans l'art: la liberté au risque de la vacuité?

Art du détournement ou détournement de l'art: les aventures de lac Mimèsis

Nécessité du hasard

5. L'intention, le médium et l'intermédialité

L'intention plastique

Qu'est-ce qu'un médium artistique?

La peinture souffre (de) réminiscence(s)

Peut-on accorder une pertinence à la notion d'influence?

Du récit dans un ordre visuel élargi

6. Topoïétique

En lieux et en places

L'œuvre du lieu

Une esthétique de la révélation: Henri Bergson

Pour (ne pas) finir: une question

*

Michel Guérin, né en 1946, agrégé de philosophie, est professeur émérite d'AMU (Aix-Marseille Université) et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il est l'auteur d'une trentaine de livres de philosophie ou de théorie critique de l'art et de la littérature. Son dernier ouvrage paru: André Leroi-Gourhan (L'Évolution ou la liberté contrainte), Hermann 2019. Sa réfleixon porte essentiellement sur la question du geste (cf. Philosophie du geste, 2e éd. augmentée, Actes Sud 2011) et développe une problématique de la Figure.

