Par quelque lieu qu’on s’y engage, s’il y a bien « quelque chose » qui insiste dans la pensée de Jean-Luc Nancy – qui en constitue le cœur, irriguant et inquiétant tout le reste de son corpus –, c’est assurément la question de la communauté – sous les divers noms qu’elle peut prendre : « partage », « nous », « comparution », « Mitsein» ou plutôt « Mitdasein», « communication » « être singulier pluriel », « être-en-commun », « avec », « coexistence », « coexposition », « monde », « liberté », « finitude », « espacement originaire » de l’existence, « écotechnie » ou « techné des corps », « toucher », etc.

La question de la communauté implique ou ouvre nécessairement celle du sens, étant entendu que la communauté est immédiatement enveloppée dans celle du sens, ou encore plus précisément qu’elle est immédiatement celle du sens, non pas d’un sens, mais du sens – pour autant qu’« il n’y a de sens, comme le dit Bataille, qu’à plusieurs », ce « pluriel » devant d’abord s’entendre chez Nancy comme l’avoir-lieu ou l’espacement même de l’« avec ».

Philosophe, théoricien de l’art et professeur à l’École d'art de Clermont-Ferrand, Michel Gaillot (décédé en 2020) préparait ce livre sur la pensée de Jean-Luc Nancy. Son épouse Sunčana, son frère Jean-Paul et toute sa famille ont tenu à ce que son travail attentif et minutieux soit édité. Ils en ont établi le texte à partir des manuscrits, avec l’aide de Jean-Luc Nancy.