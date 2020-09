Michel Brix,

Nouveaux Documents sur Gérard de Nerval,

Presses Universitaires de Namur, collection "Etudes nervaliennes et romantiques", 2020.

EAN13 : 9782390291060 — 431 pages.

Ce volume donne à lire une série d'études entièrement inédites sur la vie et l’œuvre de Gérard de Nerval, auxquelles ont été joints quelques articles qui ont connu déjà une première publication et qui sont ici augmentés de développements supplémentaires, lesquels prennent notamment en compte l’apparition récente d’éléments neufs.

De surcroît, la dernière partie de ces Nouveaux documents rassemble des précisions, compléments et ajouts apportés à la Chronologie de la vie et des œuvres de Gérard de Nerval, publiée en 2017 (Éditions du Lérot). Les questions bio-bibliographiques sont donc au centre du présent recueil, mais l’enquête ne s’interdit pas, pour autant, l’une ou l’autre incursion sur les territoires de l’interprétation : à preuve les pages consacrées à Sylvie, à Pandora et aux Nuits d’octobre.

