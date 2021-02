Methodos, Savoirs et textes, n° 21/2021 :

"L'exercice en art"

Sous la direction de Bernard Sève et Sarah Troche

UMR 8163 "Savoirs, textes, langage", 2021.

ISSN électronique : 17697379.

Le présent numéro porte sur « l’exercice en art ». Nulla dies sine linea dit le proverbe – pas un jour sans s’exercer ! Si les exercices sont essentiels dans tous les arts, ils représentent cependant la dimension invisible du travail artistique, souvent négligée par la recherche. Les articles ici proposés examinent le problème de différents points de vue (historique, pratique, pédagogique, méthodologique, esthétique, philosophique), à propos d’un certain nombre d’arts particulièrement significatifs (poésie, théâtre, danse, musique, dessin, peinture, œuvres labyrinthiques contemporaines). Certains articles portent sur des problèmes transversaux ou « interartistiques » (exercices de déprise, exercices par l’informe).

La diversité des approches et des arts est à la mesure de l’ampleur du phénomène étudié. Des rencontres inattendues se font pourtant jour – la réflexion sur l’exercice en art n’est condamnée ni aux généralités sans prise sur la réalité artistique, ni à l’émiettement dans les singularités. Deux fortes convergences sont à remarquer : l’exercice artistique est un travail visant à acquérir de nouvelles capacités et à les renforcer, mais, tout aussi bien, un effort pour se défaire de conditionnements perceptifs ou gestuels hérités ; l’exercice artistique est toujours aussi, volontairement ou non, exercice de soi par soi.

Sommaire

L'EXERCICE EN ART

Bernard Sève et Sarah Troche

L’exercice en art : introduction [Texte intégral]

Exercises for artists, art as exercice

François Berquin

Francis Ponge, Gradus ad Parnassum [Texte intégral]

Suzanne Rochefort

Mémoriser et répéter : l’exercice dans la construction d’un art du comédien dans le second XVIIIe siècle à Paris [Texte intégral]

Memorizing and rehearsing: the exercise in the construction of the Art of the Actor in Paris in the second eighteenth century

Anne Pellois et Tomas Gonzalez

Apprendre en copiant : l’acteur / actrice et ses modèles dans les pratiques de copie, d’imitation et de réactivation [Texte intégral]

Learning by copying: The actor/actress and their models in the practices of copying, imitation and reactivation

Théo Gorin

Le Théâtre d'Improvisation ou comment apprendre à improviser : de l'exercice artistique à la performance interactionnelle [Texte intégral]

Improvisational Theatre. How to improvise: from an artistic exercice to an interactional performance

Anne Boissière

Jouer autrement : les exercices d’Émile Jaques-Dalcroze [Texte intégral]

Playing differently: Émile Jaques-Dalcroze’s Exercises

Benjamin Straehli

S’exercer pour quoi faire ? [Texte intégral]

Exercer son oreille d’après le Traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer

What is the Use of Practicing? The Project of Practicing Better Hearing in Pierre Schaeffer’s Treatise on Musical Objects

Sarah Troche

John Ruskin : s’exercer à l’innocence [Texte intégral]

John Ruskin: practicing innocence

Baptiste Tochon-Danguy

Exercice de l’œil, exercice de la main : le dessin comme exercice de soi à l’époque de la Renaissance maniériste [Texte intégral]

Practice of the Eye and Practice of the Hand: Drawing Practice as a Practice of the Self in the Mannerist Renaissance

Marina Seretti

Esquisser un monde : l’exercice de la rêverie selon Léonard de Vinci [Texte intégral]

Sketching a world. The exercise of daydreaming according to Leonardo da Vinci

Justine Prince

Apprendre à sentir : l’exercice de la perception par sa déstabilisation dans les œuvres labyrinthiques [Texte intégral]

Learning to feel: the exercise of perception through its destabilization in labyrinthine works of art

Hélène Vuillermet

Exercices par l’informe [Texte intégral]

Exercises through formlessness

Marianne Massin

Exercices de déprise [Texte intégral]

Exercises in Detachment

Thomas Sabourin

L’équivoque de l’exercice en art : formation des habitudes et euristique artistique (sur Husserl et Henry) [Texte intégral]

The equivocation of artistic exercise: formation of habits and artistic heuristic (about Husserl and Henry)

Thomas Bénatouïl

Le philosophe et l’acrobate [Texte intégral]

(Épictète, Entretiens III, 12)

The philosopher and the acrobat (Epictetus, /Discourses/ 3.12)

COMPTES RENDUS

Michel Crubellier

Compte rendu de Véronique Brière et Juliette Lemaire (éds.), Qu'est-ce qu'une catégorie ? Interprétations d'Aristote, Louvain-la-Neuve, Peeters (Aristote, Traductions et Études), 2019 [Texte intégral]

Nassim El Kabli

Compte rendu de Marco Menin, La morale sensitive de Rousseau. Le livre jamais écrit, Paris, L’Harmattan, 2019 [Texte intégral]

Bernard Joly

Compte rendu de Vincent Jullien, Ce que peuvent les sciences. Une enquête, Paris, Éditions Matériologiques, 2020 [Texte intégral]