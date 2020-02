Mémoires du livre/Studies in Book Culture, vol. 11 n° 1 (2019):

«La circulation de l’imprimé entre France et États-Unis à l’ère des révolutions /

Franco-American Networks of Print in the Age of Revolutions»,

Sous la direction de Michaël Roy (Université Paris Nanterre)

Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ), 2020.

EAN13 : 1920602X.

Les textes sont librement accessibles en ligne à l’adresse suivante :

https://www.erudit.org/fr/revues/memoires/2019-v11-n1-memoires05099/.

Sommaire :

La circulation de l’imprimé entre France et États-Unis à l’ère des révolutions

Michaël Roy

Publier sur la Révolution américaine en France (1778-1788) : entre diplomatie culturelle et censure monarchique

Carine Lounissi

The Literati and the Illuminati: Atlantic Knowledge Networks and Augustin Barruel’s Conspiracy Theories in the United States, 1794–1800

Jordan Taylor

Friendship, Secrecy, Transatlantic Networks and the Enlightenment: The Jefferson-Barlow Version of Volney’s Ruines (Paris, 1802)

Nathalie Caron

Reading French in Early Nineteenth-Century New York: The New York Society Library as Agent of Cultural Exchange

Jennifer Furlong

Béranger in Nineteenth-Century America: Translating Revolution

Robert O. Steele

John Sanderson, Alexis de Tocqueville et Jules Janin : Sketches of Paris, ou la question de la démocratie sous la monarchie de Juillet

Hervé-Thomas Campangne

En varia:

Un mode de signature minoritaire : pseudonymie et différences sexuelles (George Sand & Marie d’Agoult / Prosper Mérimée & Pierre Louÿs)

David Martens

#loveyourshelfie: Mills & Boon books and how to find them

Lisa Fletcher, Jodi McAlister, Kurt Temple et Kathleen Williams