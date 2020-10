Mélanges de Science Religieuse, vol. 77.3, 2020 :

"L’Esprit de la Nature"

Université Catholique de Lille, 2020. EAN13 : 00258911.

Sommaire

Stéphanie Leroux et Gérald Préher, Présentation

Benoît Vanhee, Les lumières de l’évolution : Hommage à une Église éclairée

Stéphanie Leroux, L’esprit de la nature sauvage au cœur de la contre-culture initiée par la Beat Generation : Enquête sur ses fondements

Vincent Roger, « That busy commerce kept between / God and his Creatures » : Nature et spiritualité dans Silex Scintillans de Henry Vaughan

Stéphane Sitayeb, Biophilie et vitalisme dans les nouvelles georgiennes (1914-1928) de D. H. Lawrence : De la conscience environnementale au mysticisme oriental

Recensions

