Médiévales, n°80. "Animaux marins. Savoirs arabes et transmission dans le monde latin"

PUV (Presses Universitaires de Vincennes), 2021

Paru le 08/07/2021

208 p. – 20€ (livre) / 14€ (PDF) – EAN : 9782379241826

La zoologie arabe médiévale est encore trop peu étudiée. Transmettant les savoirs grecs (notamment ceux d’Aristote), elle a aussi développé une approche originale de l’étude de la faune.

La littérature arabe classique, notamment celle de l’adab, contient de nombreuses références au monde animal, dans des traités géographiques, « zoologiques » ou dans des compilations encyclopédiques. Alors que la science arabo-musulmane est bien connue pour les mathématiques, l’astronomie, la philosophie ou la médecine, la zoologie arabe médiévale a été encore peu étudiée et cette rareté de travaux scientifiques est encore plus flagrante pour la faune aquatique. Aux époques abbasside et mamelouke, le savoir sur les animaux balance entre deux pôles : un plus rationnel, dans une lecture critique des autorités grecques, l’autre plus « merveilleux » où les auteurs cherchent à divertir leur lectorat ou à le faire méditer sur la puissance de la Création divine. Le monde marin est propice à l’évocation du monstrueux ou du légendaire, notamment autour de la baleine, animal évoqué dans plusieurs articles de ce dossier, issu d’une journée d’étude organisée à l’université de Caen en mars 2019. Ce volume réunit à la fois des spécialistes des textes arabes et latins, et vise à offrir un aperçu des connaissances des lettrés arabes sur la faune aquatique (notamment la question de la classification zoologique) et à étudier certains aspects de la transmission de ces savoirs dans littérature scientifique latine médiévale, notamment médicale.

Sommaire

Thierry Buquet, Brigitte Gauvin, Catherine Jacquemard

Animaux marins d’Orient et d’Occident. Savoirs arabes et transmission dans le monde latin

Meyssa Ben Saad

« Ce qui nage » : les animaux aquatiques dans le Kitāb al-Ḥayawān d’al-Ǧāḥiẓ

Faisal Kenanah

La faune marine chez Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī : classification et transmission des savoirs

Jean-Charles Ducène

La chasse à la baleine dans les mers septentrionales selon les sources arabes médiévales

Grégory Clesse

Animaux aquatiques dans les sources médicales arabo-latines : continuités et discontinuités d’un discours

Thierry Buquet

De l’écume au sperme. Hypothèses médiévales sur l’ambre de baleine

Essais et recherches

Gaelle Bosseman

Femmes et memoria liturgique dans la péninsule Ibérique (Xe-XIIIe siècle). Une approche à partir des Beatus

Amélie Marineau-Pelletier

Usages des langues et traduction des lettres missives à Metz. Entre politique linguistique et légitimité du pouvoir (XIVe-XVIe siècle)



Point de vue

Nathalie Bouloux

La vue et la carte. Recherches récentes en histoire de la cartographie

Notes de lecture

Bertrand Boysset, Chronique (Nathalie Bouloux) ; Sébastien Bully, Alain Dubreucq, Aurélia Bully (dir.), Colomban et son influence. Moines et monastères du haut Moyen Âge en Europe (Stéphane Gioanni) ; Paul Hardwick, Kate Lister (dir.), Vikings and the Vikings. Essays on Television’s History Channel Series (Alban Gautier) ; Ceridwen Lloyd-Morgan, Erich Poppe (dir.), Arthur in the Celtic Languages. The Arthurian Legend in Celtic Literatures and Traditions (Alban Gautier) ; Beatrice Borghi, Il Mediterraneo di Anselmo Adorno. Una testimonianza di pellegrinaggio del tardo medioevo (Térence Le Deschault de Monredon)

Livres reçus

Lire un extrait sur le site de l'éditeur