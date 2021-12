La richesse de l’actualité en matière d’odeurs et d’odorat témoigne du vif intérêt de nos sociétés de l’information pour un sens qui semble offrir une saisie directe et immédiate du réel. Circulant de manière très variable à travers le temps et l’espace, les odeurs font l’objet d’une perception qui résiste d’autant plus à la description et à la représentation qu’elle reste individuelle et liée à l’histoire personnelle. Ce volume vise à contribuer aux échanges interdisciplinaires sur l’olfaction à travers la question de la médialité, en s’interrogeant sur les mécanismes par lesquels l’expérience olfactive et les odeurs sont transmises et diffusées, mais aussi en explorant les modalités de l’odeur comme médium. Proposant une diversité d’approches, d’aires culturelles et de périodes, ce volume rassemble les contributions de vingt-et-un spécialistes qui étudient comment la culture olfactive caractérise et construit nos rapports aux odeurs.



Sommaire :



Chantal Jaquet, Préface : Les sens du sentir



Jean-Alexandre Perras et Érika Wicky, Introduction : Culture olfactive et médialité des odeurs



Jean-Alexandre Perras and Érika Wicky, Introduction: Olfactive culture and mediality of smells



Partie I Perfumes / Parfums



Entretien avec Isabelle Reynaud- Chazot, L’Osmothèque : une bibliothèque des évanescences



Sterenn Le Maguer- Gillon, The art of hospitality: Incense burners and the welcoming ceremony in the Medieval Islamic society (7th– 15th centuries)



Jean-Alexandre Perras, La poudre et le petit- maître en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : parfum de gloire, parfum de ruelle



Eugénie Briot, ‘Des parfums où la chair se damne’ : entre séméiologie médicale et morale des apparences. L’odor di femmina et l’imaginaire fin-de-siècle



Partie II The smell of books / L’odeur des livres



Ada Ackerman, Eduardo Kac, the olfactive poet



Cecilia Bembibre and Matija Strlič, Preserving historic smells: The question of authenticity



Rémi Digonnet, ‘L’odeur du cabinet, cette odeur liquoreuse, chaude de la fumée du tabac’ : A linguistic approach to the necessary contextualization of odours in Zola’s Le Ventre de Paris



Jonathan Reinartz and Ludmilla Jordanova, ‘This [Smelly] Little World’: Smell and identity in Francis Brett Young’s The Young Physician



Partie III Images



Rosine Lheureux, Nommer et montrer l’odeur : étiquettes et contenants en parfumerie et cosmétique à la fin du XIXe siècle



Frédérique Desbuissons, La peinture qui pue : les odeurs dans les salons caricaturaux français du XIXe siècle



Christina Bradstreet, Représenter les parfums par la peinture (1850– 1914)



Partie IV Architecture



Manola Antonioli, Peter Sloterdijk : de la ‘miasmologie’ à l’Air Design



Marie Thébaud-Sorger, La chimie des fosses d’aisances parisiennes dans les années 1780 : miasmes et air vicié



Suzel Balez, On the importance of habituation in the spatial mediality of smells



Partie V Olfactive concerts / Concerts olfactifs



Frank Krause, Smell-sound synaesthesia as revelatory medium: A brief history with emphasis on German literature (1900– 1930)



Giusy Pisano et Érika Wicky, Concerts olfactifs fin- de- siècle : les parfums entre vibrations et matière



Sergej Rickenbacher, L’invention de l’orgue à senteurs : sur l’interdépendance de la littérature et de l’objet.