Médée sur la scène mondiale aujourd'hui – un mythe en mouvement

Françoise QUILLET

L'Harmattan , 2020

*

276 p.

29 EUR

EAN13 : 9782343178592.

*

Le présent volume est le troisième d’une série consacrée au spectacle vivant à travers le monde, conçue au sein du CIRRAS (Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle). Ce Centre réunit des artistes, des chercheurs, des artisans du spectacle, toute personne désireuse d’expliciter et de confronter les formes performatives et spectaculaires provenant de différentes cultures.

Après La Scène mondiale aujourd’hui, des formes en mouvement, publié en 2015 et Des Formations pour la scène mondiale aujourd’hui, publié en 2016, cet ouvrage offre au lecteur une présentation parcellaire des représentations du mythe de Médée sur la scène mondiale contemporaine.

Les différentes versions de Médée envisagées dans cet ouvrage font apparaître leurs liens avec l’histoire contemporaine des différents continents. La place de la femme dans nos sociétés, « indépendante, autonome », reste problématique. Le monde questionne toujours avec force ce que représentent l’exil, le « trouble identitaire » qu’il entraîne, les sujets de l’intolérance et du racisme, le problème du pouvoir et de l’insoumission. D’un continent à l’autre se posent les mêmes questions, traitées simplement de manière différente, n’est-ce pas là toute la richesse de nos cultures multiples ?

Françoise Quillet est fondatrice et directrice du CIRRAS (Centre International de Réflexion et de Recherche sur les Arts du Spectacle), maître de conférences HDR en Arts du Spectacle, université de Franche-Comté, chercheur associé à la MSHE, université de Franche-Comté (Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement Ledoux), copilote de l’équipe de recherche LangArts (Langages Artistiques Asie-Occident), partenaire du Labex Arts-H2H de l’université Paris 8 et membre de l’association des Amis de la FMSH (Fondation Maison des Sciences de l’Homme).

