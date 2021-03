"Maurice Chappaz : l’ici et l’ailleurs" (Le Châble, Suisse)

Appel à communication

Maurice Chappaz : l’ici et l’ailleurs

Le colloque consacré à Maurice Chappaz est organisé par la Fondation de l’Abbaye, la commune de Bagnes et le CREPA (Centre régional d’études des populations alpines) en lien avec l’exposition consacrée aux « Nouveaux montagnards » au Musée de Bagnes (17 octobre 2021- 11 septembre 2022).

Le colloque se tiendra au Châble, les jeudi et vendredi matin 10 et 11 mars 2022.

*

DESCRIPTION

Maurice Chappaz a consacré sa vie à l’écriture. Autant « homme de choses » qu’« homme de lettres », très attaché à la terre, il a vécu une existence nomade en divers lieux auxquels il a donné une existence poétique. Son œuvre, riche d’une cinquantaine de titres, a rayonné en diverses traductions. Un regard nouveau sur l’homme et l’œuvre permettra de mettre en valeur un héritage exceptionnel.

Le colloque se déroulera sur trois demi-journées, dont chacune sera consacrée à un thème qui pourrait orienter la proposition de communication. Voici quelques suggestions :

- Chappaz poète : Place de l’œuvre de Chappaz dans la poésie française ; Liens avec Jaccottet, Roud, Chessex, Voisard, … ; Une singulière posture d’auteur ; …

- Chappaz en d’autres langues : Chappaz traducteur ; Chappaz traduit ; …

- Chappaz et la « littérature voyageuse » : Valais-Tibet : quelle(s) proximité(s) ; La Tentation de l’Orient : Chappaz et Lovay ; Chappaz et Bouvier ; Alpiniste ou marcheur ? ; …

- Chappaz et le Valais : Le Valais comme mythe littéraire ; Chappaz : écologiste ? Approches « écopoétiques » ; Chappaz journaliste ; Les écrits polémiques ; …

*

PRATIQUE

Les propositions de communication (titre + bref résumé (environ 1’5000 signes) + bibliographie indicative) sont à adresser, avant le 15 août 2021, à pfmettan@netplus.ch

L'inscription au colloque est gratuite.

Les renseignements sur l'organisation, les soutiens et les informations pratiques (hébergement, repas...) seront donnés une fois le programme finalisé.

*

COMITÉ D'ORGANISATION

Yann Decorzant (directeur du CREPA)

Bertrand Deslarzes (service de la culture, commune de Bagnes)

Mélanie Hugon-Duc (commissaire de l’exposition « Nouveaux montagnards »)

Pierre-François Mettan (Fondation de l’Abbaye)

*

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Yann Decorzant (directeur du CREPA)

Mélanie Hugon-Duc (commissaire de l’exposition « Nouveaux montagnards »)

Jérôme Meizoz (professeur associé à l’Université de Lausanne)

Pierre-François Mettan (Fondation de l’Abbaye)