Guy de Maupassant, Romans, contes et nouvelles (2 tomes)

Robert Laffont, "Bouquins", 2020

T. 1: 1472 p. / t. 2: 1408 p.

32 € / tome

EAN : 9782221247235

DESCRIPTION :

Cette édition en deux volumes des oeuvres de Maupassant reprend l’intégralité de ses contes et nouvelles ainsi que ses deux romans les plus célèbres, Une vie (1883) et Bel-Ami (1886).

Durant dix ans, de 1880 à 1890, Maupassant, fidèle collaborateur du Gaulois et du Gil Blas, soumit à la presse des contes et nouvelles selon un rythme bi-hebdomadaire. Comme nous ne disposions pas d’une édition complète revue par l’auteur de ces oeuvres, et alors que le nombre impressionnant de celles-ci imposait un classement rigoureux, nous nous sommes efforcés, d’une part, de respecter les recueils publiés du vivant de Maupassant et, d’autre part, de placer auprès de ces recueils, par ordre chronologique, les contes rédigés à la même époque mais non rassemblés en volumes avant sa mort.

Les deux romans qui figurent en outre dans la présente édition ont été insérés là où l’imposait le déroulement de l’oeuvre, c’est-à- dire, respectivement, dans le premier et dans le second volume.



Tome 1 : Contes divers (1875-1880) - La Maison Tellier - Contes divers (1881) - Mademoiselle Fifi - Contes divers (1882) - Contes de la bécasse - Clair de lune - Contes divers (1883) - Une vie (roman)

Tome 2 : Yvette, Contes divers (1884) - Contes du jour et de la nuit - Bel-Ami (roman) - Contes divers (1885) – Toine - Monsieur Parent - La Petite Roque - Contes divers (1886) - Le Horla