Thomas Franck (dir.),

Matrimoine. Quand des femmes occupent l'espace public,

Liège, MNEMA Éditions, coll. "Les Cahiers du Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire", 2021.

AN13 : 9782960145069.

Le Matrimoine renvoie littéralement à l’héritage des mères. Il vise à donner une voix et une visibilité aux femmes longtemps privées, dans le discours historiographique, d’une parole autonome par la domination masculine. En resituant chaque sujet et chaque collectif au cœur des processus sociaux, l’étude critique des matrimoines wallons entend aller à l’encontre des essentialisations qui assignent des identités à des conditions et à des statuts stéréotypés.

En proposant un ensemble de contributions de chercheuses et de chercheurs wallons, cet ouvrage interroge, au travers de plusieurs cas particuliers de trajectoires de femmes, le rapport entre expression de genre et espace public. Cette thématique est complexe et nécessite de prendre en considération les enjeux philosophiques et politiques d’une réflexion sur les processus d’émancipation, de lutte et de reconnaissance des droits des femmes.

Illustré d'archives et parcouru d'un reportage photographique en noir et blanc, ce deuxième Cahier du Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire édité par La Cité Miroir et l'asbl MNEMA met en lumière des sites wallons qui portent en eux la mémoire des actions, des luttes et des créations de femmes.

Contributions : Florence Caeymaex, Grégory Cormann, Paul Delforge, Julien Dohet, Iris Flagothier, Thomas Franck, Claire Gavray, Caroline Glorie, Julie Ricard et Charlotte Stas.