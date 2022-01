C’est un peuple légendaire, immense, vif comme s’il avait vécu. Ce sont les personnages d’A la recherche du temps perdu, avec leurs visages, leurs désirs, leurs tics, leurs mots fameux : ils sont une petite centaine, choisis par Mathilde Brézet dans ce dictionnaire libre et passionné.

Chaque nom est un récit – parfois une apparition : récit d’une vie, mais aussi récit d’un parcours de création. Comment est née Albertine ? Et Swann ? Que veut nous dire Proust avec Jupien ? Pourquoi un personnage comme la femme de chambre de la baronne Putbus, capital dans les premières versions de l’œuvre, a quasiment disparu ? Il y a aussi les personnages sans nom mais pas sans regard, comme le liftier ou les « filles portant le lait ». Mathilde Brézet plonge dans les aléas de l’atelier littéraire et dans les méandres du désir de l’auteur pour ses personnages…

Nourri de nombreux et récents travaux universitaires, ce volume immense ouvre des perspectives en citant abondamment les avant-textes du chef-d’œuvre, la correspondance de l’auteur, et les témoignages de ses contemporains. Le regard et le ton sont toujours personnels : ce sont ceux d’un lecteur qui parle à d’autres, et qui ne cesse de donner à connaître ou à reprendre.

Pour qui n’a pas lu Proust, ce dictionnaire est l’occasion de se familiariser avec ses héros, et de découvrir la richesse inouïe de son univers. Pour les proustiens aguerris, il y a le plaisir des retrouvailles, de la découverte de ses propres sentiments de lecture, mais aussi la surprise d’interprétations nouvelles : tout est gracieux dans ces pages érudites, qui nous font voyager au plus beau des pays.

