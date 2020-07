George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre

Martine Watrelot (dir.)

Presses universitaires Blaise-Pascal, collection "Révolutions & Romantismes", 2020

EAN13 : 9782845169395.

368 p. — 25,00 EUR

George Sand pouvait-elle être un homme de science ? Quelle part son œuvre laisse-t-elle aux sciences de la nature et au scientisme en faveur au XIXe siècle ? Par un examen méthodique et compréhensif de ces questions, cet ouvrage collectif passe au crible de la critique non seulement l’étendue des savoirs scientifiques de George Sand, mais encore les modalités de leur adaptation fictionnelle, entre 1835 et 1875.

Ce sujet original fournit ainsi aux études sandiennes une synthèse de tout premier ordre, qui faisait défaut jusqu’alors, pour la connaissance du constant intérêt que George Sand portait aux sciences de la nature, jusque dans leurs applications pratiques, politique, économique ou écologique. Finalement, c’est toute la sagesse de George Sand qui est donnée à savourer ici, en jetant un éclairage inattendu sur des sujets d’une grande actualité.

SOMMAIRE :

Remerciements

Introduction

Martine Watrelot



Partie 1 : Le roman de la Terre

- Sciences naturelles et imaginaire : des Journaux de voyage en Auvergne et en Velay au roman Jean de la Roche

Simone Bernard-Griffiths

- Cristallographie et vision sociale dans Laura, voyage dans le cristal et Teverino

Amy Parker

- La beauté des pierres : George Sand et Léon Brothier

Michelle Perrot



Partie 2 : Biologie : de la morphogenèse à la phylogénèse

- La transmission du savoir dans André : entre pouvoir et déficience

Elyssa Rebaï

- « Un des plus beaux livres qui soient sortis de l’esprit humain » : La Physiognomonie de J. G. Lavater dans l’oeuvre de George Sand

Olga Kafanova

- George Sand et les théories françaises de l’Évolution avant Darwin (1859)

Mariette Delamaire

- Lettres d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire à George Sand

Martine Watrelot

- Geoffroy Saint-Hilaire et Sand entre correspondance savante et philosophie politique

Martine Watrelot

- George Sand sur les traces de Charles Darwin : assentiment, résistances, accommodements

Françoise Genevray



Partie 3 : Philosophie politique et morale

- Les Contes d’une grand-mère, des écofictions avant la lettre ?

Pascale Auraix-Jonchière

- Sciences naturelles et modèles de développement économique

Claudine Grossir

- La nature et l’urbanisation utopique dans le monde romanesque de George Sand

Naoko Takaoka



Partie 4 : Conserver les vestiges de la Vie sur Terre

- La famille Sand et les papillons

Claudine Dheurle

- George Sand et la paléontologie

Jean Marie Guégan



Florilège sandien

Bibliographie