Mots de faune

Marinella Termite (dir.)

Macerata, Quodlibet,

Coll. Ultracontemporanea, 2020.

ISBN 9788822904447

www.quodlibet.it

www.grecart.it

PRÉSENTATION

Entre terre et ciel, air et eau, les animaux ont toujours entretenu un lien fort avec les hommes, en sollicitant un imaginaire porteur d’une relation complexe et changeante au fil du temps. Aujourd’hui, la présence des bêtes permet de faire affleurer un écosystème en co-évolution où la notion de vivant exige une réflexion plus vaste.

Loin des enjeux esthétiques, éthiques ou ontologiques qui font l’actualité du débat sur la question animale avec les risques d’un acharnement idéologique sans issue, il est donc opportun de s’interroger plutôt sur l’impact que les animaux – en tant que matière artistique et donc souple – peuvent avoir sur l’écriture pour dire

leurs manières d’habiter le monde et d’y cohabiter – de façon plus ou moins complice – pas seulement avec les humains.

Ce recueil où les lignes d’auteurs de l’extrême contemporain croisent des études critiques explore donc les configurations possibles de l’élément naturel sur la page et essaie de redessiner des zooécritures sensibles aux mouvances de la biodiversité.



Textes de Louis Begioni, Anne V. Cirella-Urrutia, Marie Darrieussecq,

Agnès Desarthe, Maryline Desbiolles, Lucile Desblache, Valeria

Gramigna, Anne-Rachel Hermetet, Marie Thérèse Jacquet, Rocìo Murillo

González, Pierre Schoentjes, Francis Tabouret, Marinella Termite.

SOMMAIRE

Marinella Termite, Zooécritures

Marie Thérèse Jacquet, Côte à côte, tout simplement...

Louis Begioni, Les métaphores animales en français

Lucile Desblache, Labourages, pâturages et autres sillons animaliers de la culture française : littérature française contemporaine et ruralité

Maryline Desbiolles, Les bœufs me regardent

Anne-Rachel Hermetet ,« Peuvent-ils souffrir ? ». L’élevage animal dans la fiction française contemporaine

Rocío Murillo González, « La vache, je t’aime tant que je te mange »

Les contradictions du régime carné dans Comme une bête de Joy Sorman

Marie Darrieussecq, Les animaux, l’insomnie

Pierre Schoentjes, « Trois rêves pour un même poisson, chacun projetant sa propre histoire ». Romans du saumon en perspective

Anne V. Cirella-Urrutia, Enfants-pêcheurs et hommes-poissons volants dans les albums de jeunesse de Dominique Mwankumi

Marinella Termite, À vol d’oiseau dans Le traquet kurde de Jean Rolin

Agnès Desarthe, Les perruches de Gif-sur-Yvette

Valeria Gramigna, D’une vérité l’autre, sur les traces des animaux :Desarthe, Haenel, Tabouret

Francis Tabouret, Statues

Résumés

Index des noms