Marie-José Béguelin, Gilles Corminboeuf, Florence Lefeuvre (dir.)

Types d’unités et procédures de segmentation

Lambert Lucas, collection "Études linguistiques et textuelles (ELT)

EAN13 : SBN/EAN9782359352870

2020

Limoges

30,00 €

Resp. scientifiques : Marie-José Béguelin, Gilles Corminboeuf, Florence Lefeuvre·

Contributeurs : Luisa Acosta Cordoba, Marie-José Béguelin, Alain Berrendonner, Mathilde Carnol, Georgeta Cislaru, Gilles Corminboeuf, Iris Eshkol-Taravella, Oscar Garcia Marchena, Annie Kuyumcuyan, Margot Lambert, Florence Lefeuvre, Dominique Legallois, Pierre Le Goffic, Caroline Masseron, Thierry Olive, Nathalie Rossi-Gensane, Anne Catherine Simon, Marie Skrovec, Biagio Ursi

PRÉSENTATION

Toute entreprise de description, d’annotation ou de traitement automatique du langage implique le choix d’unités définies univoquement, applicables de manière robuste aux différents types d’échanges verbaux. À quelles unités faire appel lorsque l’on travaille sur des corpus de langue parlée, des écrits faiblement ponctués ou des faits de syntaxe relevant de la parataxe, de la corrélation, de l’énoncé averbal ?

Au cours des dernières décennies, le développement des études sur l’oral et sur la phraséologie a vu l’apparition d’une profusion d’entités nouvelles : noyau, clause, intervention, énonciation, construction, chunk, fragment, jet textuel, etc. ; et l’on a vu resurgir l’antique période, redéfinie de diverses manières. Ces unités ont été caractérisées en fonction de critères syntaxiques, sémantiques, illocutoires, psycholinguistiques, praxéologiques et/ou prosodiques – autant de paramètres dotés de statuts et de poids différents selon les auteurs et les écoles.

Les onze chapitres de cet ouvrage dressent un portrait de ces nouvelles unités, des applications auxquelles elles donnent lieu, des avancées qu’elles permettent, des difficultés auxquelles elles achoppent. Les points d’accord et de désaccord qui se manifestent dans le livre apportent en eux-mêmes des enseignements précieux : ils permettront espérons-le, sur des bases épistémologiques épurées, de poursuivre dans de bonnes conditions un débat dont les enjeux, à la fois théoriques, méthodologiques et didactiques, sont fondamentaux pour les sciences du langage.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos .Marie-José Béguelin, Gilles Corminboeuf et Florence Lefeuvre

Première partie

Enjeux épistémologiques

De la langue au texte : à la recherche des unités perdues .Pierre Le Goffic Les constructions grammaticalescomme schémas pré-discursifs . Dominique Legallois De la textualité narrative aux faits syntaxiques dans un écritscolaire. Peut-on articuler micro- et macro-syntaxe dans une perspective didactique ? ..Caroline Masseron Récursivité des unités dans les discours :enjeux épistémologiques et sémantico-pragmatiques .Annie Kuyumcuyan

Deuxième partie

Modèles d’analyse et choix de segmentation

Clauses nominales : prédication ou monstration ? . Alain Berrendonner Segmentation en unités : le cas des « greffes »et des « segments flottants » .Marie-José Béguelin et Gilles Corminboeuf La configuration discursive unité résomptive / unité prédicativec’est vrai, P du type c’est vrai, je t’ai un peu oublié . Florence Lefeuvre Dynamiques d’amorçage au cours du processus de textualisation dans l’écriture enregistrée .Georgeta Cislaru et Thierry Olive

TYPES D’UNITÉS ET PROCÉDURES DE SEGMENTATION Troisième partie

Analyses sur corpus et/ou segmentation outillée

Les fragments comme unités linguistiques :une analyse de corpus de l’espagnol oral . Oscar Garcia Marchena Forme et fréquence des constructions verbalesen français parlé . Mathilde Carnol et Anne Catherine Simon La syntaxe en empirie et en théorie. La propositionde segmentation multiniveau du projet SegCor pourle français parlé . Nathalie Rossi-Gensane, Biagio Ursi,Iris Eshkol-Taravella et Marie Skrovec