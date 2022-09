1er volume

En 1560, le poète savoyard Marc-Claude de Buttet (1529/31- 1586), élève de Jean Dorat et intime de Pierre de Ronsard, publia son premier grand ouvrage, Le Premier Livre des vers […] auquel a esté ajouté le Second ensemble L’Amalthée. Si les sonnets de L’Amalthée (que nous avons déjà édités) permettent un aperçu précieux de l’évolution de la poésie amoureuse et du sonnet en France au XVIe siècle, les cinquante-sept odes du recueil de 1560 signalent l’importance du genre lyrique dans l’œuvre du Savoyard, l’influence humaniste et l’impact de la mode lyrique prônée surtout par Ronsard dès 1550. On y retrouve ses tentatives dans le domaine des vers mesurés, une riche expressivité, et une diversité de tons qui témoignent de son originalité. Dans le présent tome, nous rassemblons les vingt-cinq odes du Premier Livre des vers.

2e volume

En 1560, le poète savoyard Marc-Claude de Buttet (1529/31- 1586), élève de Jean Dorat et intime de Pierre de Ronsard, publia son premier grand ouvrage, Le Premier Livre des vers […] auquel a esté ajouté le Second ensemble L’Amalthée. Si les sonnets de L’Amalthée (que nous avons déjà édités) permettent un aperçu précieux de l’évolution de la poésie amoureuse et du sonnet en France au XVIe siècle, les cinquante-sept odes du recueil de 1560 signalent l’importance du genre lyrique dans l’œuvre du Savoyard, l’influence humaniste et l’impact de la mode lyrique prônée surtout par Ronsard dès 1550. On y retrouve ses tentatives dans le domaine des vers mesurés, une riche expressivité, et une diversité de tons qui témoignent de son originalité. Dans le présent tome, nous rassemblons les trente-et-une odes du Second Livre des vers.

3e volume

Élève de Dorat, intime de Ronsard, et poète à la cour de France et à la cour de Savoie, Marc-Claude de Buttet (1529/31- 1586) est connu surtout pour Le Premier Livre des vers […] auquel a esté ajouté le Second ensemble L’Amalthée (1560) et pour son édition de L’Amalthée (1575). Le présent volume réunit tous les poèmes connus du Savoyard qui ne figurent pas dans ces deux recueils : ses vers de circonstance (1559-1574) ; les poèmes retranscrits par son cousin Jehan de Piochet et des vers qui lui sont attribués mais qui sont aujourd’hui introuvables ; les poèmes de Buttet publiés dans les œuvres de ses contemporains. Nous présentons aussi les vers latins (assortis de leur traduction française) avec lesquels Jean Dorat, Jean Gaspard de Lambert et Guillaume des Autelz contribuèrent au Premier Livre des vers […] de 1560.



Sarah Alyn Stacey est professeur de littérature française de la Renaissance à Trinity College (Université de Dublin) où elle est également directrice du Centre d’Études sur le Moyen-Âge et la Renaissance (TCMRS). Elle a été élue Fellow de l’Université en 2004, membre de l’Académie de Savoie en 2005 et nommée Chevalier de l’ordre national du mérite en 2017.

Table des matières