"Les librairies sont les points ardents d’une géographie intime ; elles sont aussi des marques et des victimes du temps. De toutes les librairies auxquelles je repense en parcourant les livres de ma bibliothèque, beaucoup, la moitié peut-être, peut-être plus encore, ne sont plus, mais elles vivent encore dans nos lectures, nos souvenirs, nos promenades. D’autres résistent, d’autres se transforment, d’autres naissent. Je veux dire ici comment, d’époque en époque, de ville en ville, elles prennent place dans l’itinéraire et la formation d’un lecteur et d’un écrivain."