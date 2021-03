Mélanie Traversier, L'harmonica de verre et miss Davies. Essai sur la mécanique du succès au siècle des Lumières, Paris, Seuil, 2021.

Une jeune fille fait son entrée. La voici qui s’assoit derrière un objet oblong supportant une trentaine de bols de cristal enchâssés du plus large au plus petit. Elle mouille ses mains, puis se met à frotter les verres dans un ordre qu’elle est la seule, alors, à connaître. La friction délicatement rythmée crée une mélodie inouïe et saisissante.

À la fin du xviiie siècle, l’« harmonica de verre » a suscité l’engouement de la bonne société européenne tout à la fois férue de musique et de curiosités mécaniques puis, quasiment avec une même passion, l’effroi. Fallait-il craindre ses effets sur les nerfs ? Aujourd’hui son nom même est oublié, de même que celui de sa première interprète Mary Ann Davies, longtemps accompagnée au chant par sa sœur, Cecilia. Celui qui mit au point l’instrument, en revanche, est demeuré célèbre puisqu’il n’est autre que Benjamin Franklin.

Entremêlant les carrières heurtées des deux musiciennes avec l’itinéraire auréolé de gloire du savant et homme politique américain, Mélanie Traversier nous invite à parcourir les différents mondes de la musique au siècle des Lumières : les artistes et leurs publics, les entrepreneurs de spectacle, les facteurs d’instruments, les inventeurs, les réseaux savants et diplomatiques. En relevant leurs étrangetés qui bousculent le grand récit de la modernité, en questionnant le rôle des femmes dans l’histoire des inventions, elle met au jour une mécanique du succès qui ne fait pas seulement jouer les ressorts de l’émotion musicale, mais aussi ceux des sciences et des techniques, au temps où l’instrument de musique était conçu comme une machine à faire advenir l’innovation.

Maîtresse de conférences HDR à l’université de Lille, Mélanie Traversier est historienne et comédienne. Ses travaux portent sur l’histoire sociale du spectacle, le paysage sonore et les études de genre dans l’Europe des Lumières. Elle a notamment publié Gouverner l’opéra. Une histoire politique de la musique à Naples, 1767‑1815 (EFR, 2009), Le Journal d’une reine. Marie-Caroline de Naples dans l’Italie des Lumières (Champ Vallon, 2017) et codirigé La musique a-t-elle un genre ? (Éditions de la Sorbonne, 2019).