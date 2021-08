Léon Chautard. Un socialiste en Amérique. 1812-1890

Léon Chautard est arrêté dans la foulée des journées de juin 1848 et « transporté » de Montmartre à Belle-Île, puis en Algérie et au bagne de Cayenne en 1852, dont il réussit à s’évader. Après des pérégrinations au Surinam hollandais et en Guyane anglaise, il trouve refuge aux États-Unis en 1857 où, au contact du milieu abolitionniste, il écrit et publie le récit de son évasion.

Cette trajectoire singulière témoigne avec force des influences réciproques et des réseaux de solidarité entre les mouvements révolutionnaires en France et aux États-Unis. Elle est emblématique du combat républicain et antiraciste pour l’abolition de l’esclavage, ainsi que de la communauté de destins entre les clubs parisiens et les cercles militants de Boston, à la veille de la guerre de Sécession. Au cœur du xixe siècle insurgé, le récit de Léon Chautard pose un jalon dans l’émergence d’une littérature de témoignage à la croisée du roman picaresque et des récits d’esclaves de Frederick Douglass ou Solomon Northup. En situation d’exil politique, le narrateur s’inscrit dans la lignée d’une parole populaire à laquelle il s’associe en tant qu’homme blanc, socialiste et européen.

Michaël Roy qui a trouvé, traduit et documenté ce texte ouvre la voie pour une histoire de l’abolitionnisme dont les acteurs internationaux furent aussi bien métropolitains et ultramarins, blancs et noirs, bourgeois et ouvriers.

Michaël Roy est maître de conférences en études nord-américaines à l’université Paris Nanterre et membre junior de l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur le mouvement abolitionniste étatsunien, abordé dans une perspective transnationale , et sur les usages politiques et militants du livre et de l'imprimé. Il est l'auteur de deux ouvrages, Textes fugitifs. Le récit d’esclave au prisme de l’histoire du livre (ENS Éditions, 2017) et De l'antiesclavagisme à l'abolition de l'esclavage. Etats-Unis, 1776-1865(Atlande, 2018), et d'une traduction des Confessions de Nat Turner (Allia, 2017). Il a également dirigé Frederick Douglass in Context (Cambridge University Press, 2021).

