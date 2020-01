Marc Renneville

Vacher l’éventreur. Archives d’un tueur en série

Jérôme Millon éditions

2-84137-369-7 - Année : 2019 - 680 p. - 96 p. d’illustrations couleur - 29 €

Avec des textes d’Alexandre Bérard, Jean-Roger Caussimon, Émile Fourquet, ALEXANDRE LACASSAGNE, Étienne Martin, Raoul Ponchon, Marius Réty, Joseph Vacher, Gabriel Tarde, Bertrand Tavernier, César Tournier (Marciat)





Assassin de jeunes innocents, égorgeur, violeur, éventreur, récidiviste, Vacher incarne à la fois l’ogre des contes ancestraux et la figure du monstre criminel contemporain. Lorsque survient enfin l’arrestation en 1897 de celui qui fut nommé le Jack l’éventreur du Sud-Est, sa renommée surpasse celle de son prédécesseur londonien. En prison, le tueur en série parle et s’explique. Affirmant être un grand martyr, bras armé d’un dieu vengeur, Vacher tuait au hasard de ses rencontres pour punir la France.

Plusieurs ouvrages ont été consacrés à ce tueur hors du commun depuis le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l’assassin, sorti en 1976. Au regard de cette production, ce livre est une vraie nouveauté et fait rupture, s’appuyant sur un grand nombre d’archives jamais sollicitées. Il plonge le lecteur dans le temps de l’affaire, de l’enquête au jugement et éclaire les enjeux d’un cas criminel qui nous parle encore au présent.

Vidéo de présentation…

*

Lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…

*

Table des matières

Remerciements



PRESENTATION

Nécrologe

Première partie: L’ASSASSIN, SES JUGES ET SES MÉDECINS

1. L’enfant des Terres froides

2. Louise. Ô Louise !

3. L’odyssée sanglante

4. Une enquête légendaire

5. La lettre d’aveux

6. De la parole au silence

7. L’épreuve de la folie

8. L’éventreur en pièces

9. Le présent du passé

————————————

Deuxième partie: DOSSIER DOCUMENTAIRE

1. L’enquête par l’archive

Le chemin rouge

À Belley

Dans les prisons de Lyon

La tête du tueur

2. Affaire Joseph Vacher, sa défense par lui-même (1898)

3. Lacassagne, Vacher l’éventreur et les crimes sadiques (1899)

Préface

I. Acte d’accusation

Le crime de Bénonces (Ain)

Les antécédents de Vacher

Les aveux de Vacher

II. Rapports des experts

Étude médico-légale des crimes avoués par Vacher

Affaire de Beaurepaire

Affaire de Vidauban

Affaire d’Étaules ou du Bois-du-Chêne

Affaire de Saint-Ours

Affaire de Bénonces

Affaire de Truinas

Affaire de Saint-Étienne-de-Boulogne

Affaire de Cusset

Affaire de Varennes-Saint-Honorat

Affaire de Tassin-la-Demi-Lune

Affaire de Courzieu

État physique. Attitude dans la prison

Pièces annexées au rapport des experts

Examen de l’oreille par le docteur Lannois

Radiographie par le docteur Destot

Fiche anthropométrique

Autographes de Vacher

III. Vacher devant la cour d’assises de l’Ain, par Étienne Martin

IV. Les rapports médicaux-légaux sur les crimes avoués

Affaire de Beaurepaire

Affaire de Vidauban

Affaire d’Étaules ou du Bois-du-Chêne

Affaire de Saint-Ours

Affaire de Bénonces

Affaire de Truinas. Tentative de viol (Noyen)

Affaire de Saint-Étienne-de-Boulogne

Affaire de Cusset

Affaire de Varennes-Saint-Honorat

Affaire de Tassin-la-Demi-Lune

Affaire de Courzieu

V. Quels sont parmi les crimes commis depuis dix ans et restés impunis, ceux qui peuvent être avec quelque vraisemblance, attribués à Joseph Vacher ?, par Émile Fourquet

VI. Pièces extraites du dossier

Le vagabondage en France, par Alexandre Bérard

Les transformations de l’impunité, par Gabriel Tarde

Le marquis de Sade et le sadisme, par le docteur Marciat (Tournier)

Le sadisme au point de vue de la médecine légale

Les crimes sadiques

Gilles de Retz, Léger, André Bichel. Deux observations de Demme

Menesclou, Versini et Garayo

Les victimes de Jack the ripper

Ben-Ali, dit Frenchy

Une victime de Jesse Pomeroy, le bourreau des enfants

Piper, le casseur de tête (the brainer)

Affaire du Pont-Laval

L’état d’âme de Vacher

L’exécution. L’autopsie, par le docteur Jean Boyer

Quelques notes sur les autres victimes ou les individus poursuivis à propos des crimes de Vacher

Les vagabonds criminels. Ce qu’il y aurait à faire pour la recherche des coupables

Note complémentaire sur la marquise de Sade, par Marciat (Tournier)

4. Complaintes criminelles (1895-1899)

Le crime du Bois-du-Chêne ou l’abeille qui parle

La complainte de Bannier

La complainte sur le Crime de Varennes-Saint-Honorat

Complainte du Père Bonnassieux

Le tueur de bergers. L’assassin en prison – Les aveux. Nombreux assassinats

Le tueur de bergers (Nasturby)

Grande complainte sur Vacher. Le tueur de bergers

Complainte et historique des crimes de Vacher, le tueur de bergers, dit le « Jack l’Eventreur du Sud-Est »

Complainte sur l’assassin Vacher

Complainte de Vacher (Raoul Ponchon)

Complainte à ce sujet

Un nouveau Troppmann ou le tueur de bergers

Grande complainte sur le tueur de bergers (Marius Rety)

Le tueur de bergers (Nasturby)

Le tueur de bergers (Nasturby)

Vacher l’éventreur

Complainte sur l’exécution du tueur de bergers

Le tueur de bergers. Grande complainte

5. De Vacher à Bouvier

de Bertrand Tavernier (interview)

6. La complainte de Bouvier l’éventreur

de Jean-Roger Caussimon

Index

Sources

Bibliographie