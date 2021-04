Comprendre, expliquer, est-ce excuser ?

Plaidoyer pour les sciences humaines et sociales

Manuel Rebuschi, Ingrid Voléry

éd. du Croquant

Date de parution : 08/10/2019 — EAN 9782365122245 — 186 p

Le procès des sciences humaines et sociales (SIS) semble avoir été rouvert à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, quand plusieurs déclarations publiques ont dénoncé La "culture de l'excuse" qui serait implicite aux tentatives d'explication ou de compréhension du djihadisme portées par ces disciplines.

Quelles sont les distinctions à opérer entre comprendre, expliquer, justifier et excuser ? Les causes dissolvent-elles les raisons ? La compréhension exclut-elle le jugement moral ou politique ? faut-il ou non considérer que les explications apportées par les sciences sociales peuvent, à l'image des savoirs psychiatriques, constituer des "circonstances atténuantes" dont les juges, et la société plus largement, auraient à tenir compte ? Comment situer cette condamnation de la "culture de l'excuse" dans l'histoire plus longue des usages politiques des théories des sciences humaines et sociales ?

Et plus largement, dans quelle mesure les sciences humaines et sociales peuvent-elles ou doivent-elles aider à comprendre "l'incompréhensible" ? Telles sont les questions posées par cet ouvrage à partir d'exemples passés et contemporains — la collaboration de scientifiques sous l'occupation nazie, les violences physiques collectives, La radicalisation ou la folie.

"Expliquer l’explication sociologique", par Nelcya Delanoë (en ligne le 7 avril 2021)

Depuis les attentats de 2015, l’anti-intellectualisme fait florès contre les chercheurs et enseignants en sciences sociales et humaines, attaque illustrée en l’occurrence par le désormais rabâché « expliquer c’est excuser ». L’ouvrage dirigé par le philosophe Manuel Rebuschi et la sociologue Ingrid Voléry entend remettre sciences et chercheurs à leur bonne place, récents travaux à l’appui. Heuristique et pratique, leur démarche vise à élucider, comprendre et expliquer les cas étudiés – du contexte aux individus, sans pour autant excuser ou justifier les auteurs.