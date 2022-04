À l’heure où la pandémie du Covid-19 continue de faire des ravages partout dans le monde et transforme de jour en jour notre terre en une « vaste prison », pour rappeler à la mémoire du lecteur le titre d’Assia Djebar, une étude non moins vaste de la prison, objet de cet ouvrage, ne peut être que plus actuelle et plus urgente même.

Si, pour Victor Brombert, « la prison hante notre civilisation » et que, pour Joan Davies, « il est impossible de comprendre la pensée occidentale sans reconnaître l’influence de la prison en tant que sujet théorique et littéraire », le présent volume se propose de traiter, dans une perspective résolument multidisciplinaire, moins le thème exclusivement littéraire de la prison, que la question de la prison. Car la prison pose véritablement question et se révèle un objet d’étude fondamentalement complexe et problématique, situé au carrefour de plusieurs domaines de la pensée (histoire, sociologie, littérature, mais aussi arts et philosophie), et gagnant à être appréhendé sous plusieurs angles d’attaque. Ainsi, tout au long des quatre livres qui forment ce volume, « Observer la prison », « Écrire la prison », « Écrire en prison », « Penser la prison », des chercheurs venus d’horizons divers examinent la prison selon différentes approches, historique, sociologique, littéraire, esthétique, phénoménologique, et l’analysent tour à tour dans sa réalité empirique et matérielle, dans ses représentations littéraires et imaginaires, comme dans ses implications théoriques et philosophiques.

Table des matières



Avant-propos



Livre I Observer la prison



Sadok DAMAK



L’Australie pénitentiaire de la première heure : un bagne à ciel ouvert, aussi bien en mer que sur terre



Akabla Florentine AGOH



La maison d’arrêt et de correction d’Abidjan : lieu de resocialisation ou de récidive ?



Crystel PINÇONNAT



Les prisonniers de Katrina. Faire connaître leur sort – entendre leur voix ?



Natacha GALVEZ



Être intervenante artistique en milieu carcéral : récit d’expérience



Hédia ABDELKÉFI



La réalité carcérale à l’observatoire de Prison insider



Livre II Écrire la prison



Yamen FEKI



Le héros « en la chartre » : imaginaire de la prison dans quelques chansons de geste



Raoudha ALLOUCHE



Les Carceri d’invenzione ou les avatars du mythe piranésien dans l’œuvre de Théophile Gautier



Marwa JEDIDI



L’emprisonnement du travailleur émigré dans La Réclusion solitaire de Tahar Ben Jelloun



Arselène BEN FERHAT



Douleur et colère d’un survivant de la prison de Tazmamart dans Cette aveuglante absence de lumière de Tahar Ben Jelloun



Nicolas BLAYO



Représenter l’espace de la prison sous le franquisme dans le cinéma historique : l’exploration du cœur du régime totalitaire



Livre III Écrire en prison



Mouna ABDESSELEM



Dassoucy, un libertin emprisonné en lui-même ?



Wafa ELLOUMI NASRI



« Comme je chéris les fers où il m’est libre de t’aimer sans partage » : Madame Roland à l’épreuve de la prison



Makki REBAI

Expériences et imaginaires de la prison chez Verlaine et Apollinaire

Pierre GARRIGUES



Dix-huit petites chansons de la patrie amère de Yannis Ritsos : de la réclusion à l’universalité



Denisa CRACIUN



Ossip Mandelstam : la descente en enfer versus goulag



Livre IV Penser la prison



Stéphane LOJKINE



Entre prison et retraite : Rousseau juge de Jean-Jacques



Taïeb HAJ SASSI



Le dispositif carcéral dans La Religieuse de Diderot



Emna HENCHI BJAOUI



L’image de l’école-prison aux ères de la modernité et de la post-modernité. D’une métaphore à l’autre



Julie DELORME



Prison du regard, regard dans la prison. Garder et regarder dans Huis clos de Jean-Paul Sartre et Haute surveillance de Jean Genet



Saadia YAHIA KHABOU



L’espace carcéral ou « l’art d’incarcération » chez Samuel Beckett



Deborah BLICQ



Détenues de Bettina Rheims : rendre visible l’affleurement du sujet