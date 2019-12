L'Intégrale, de Maurice Ravel

Correspondance (1895-1937), écrits et entretiens

sous la direction de Manuel Cornejo

Maurice Ravel (1875-1937) est le compositeur français le plus joué et apprécié dans le monde. Son Bolerol’a élevé au statut de véritable mythe. Publier sa correspondance, dont 80 % est inédite, est un événement qui dépasse le seul cadre de l’histoire de la musique française. Il touche l’ensemble du monde culturel.

Ce livre offre pour la première fois l’ensemble le plus complet jamais réalisé des écrits publics et privés de Maurice Ravel : plus de 2 650 documents au total, dont 1 850 lettres et près de 140 écrits et entretiens, dont certains traduits de diverses langues étrangères. Cette édition scientifique, somme documentaire exceptionnelle, réunie par Manuel Cornejo au long de deux décennies, éclaire de manière très vivante la vie et la carrière du musicien.

Le lecteur pourra apprécier la plume du compositeur, la concision de son écriture, sa générosité et son désintéressement, ses doutes, et bien d’autres découvertes encore.

L’ouvrage est enrichi de nombreuses annexes et de plusieurs facsimilés.

Un ouvrage publié avec le concours de la Fondation Maurice Ravel, les Amis de Maurice Ravel, la Fondation La Poste, la Fondation Salabert, l’Académie des Beaux-Arts, la Sacem, la Bourse des Muses, CIC, les éditions Enoch et du CNL.

L'ouvrage a été récompensé par le Prix du jury du Prix France Musique des Muses 2019 et le Prix du meilleur livre sur la musique (essai) du Syndicat professionnel de la Critique de Théâtre, Musique et Danse 2019.

Son éditeur scientifique a, quant à lui, obtenu la Bourse des Muses de l'ACDA-Sacem-Fondation Singer-Polignac en 2013.

Manuel Cornejo, professeur agrégé de l’Université, docteur en littérature espagnole, ancien membre de la Casa de Velázquez (EHEHI), et chercheur spécialiste de Maurice Ravel.

Collaborateur régulier des Cahiers Maurice Ravel (Fondation Maurice Ravel), il est président-fondateur de l’association des Amis de Maurice Ravel, et lauréat de la Bourse des Muses 2013 pour cet ouvrage.

