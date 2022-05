L’Aventurière des colonies, comme son auteure, Marie Rattazzi, née Bonaparte-Wyse, et le roman dont la pièce est tirée, fut un sujet de scandale sous le Second Empire. Traçant le parcours d’une esclave de l’île Bourbon à Paris en passant par Bade et l’Alsace, cette pièce révèle l’envers d’une société française dont la moralité apparente cache des compromissions et transactions en tout genre. On n’est pas loin de L’Aventurière d’Émile Augier et du Demi-Monde ou L’Étrangère d’Alexandre Dumas fils. Admirés de Dumas père et bien d’autres, le drame et son auteure méritent d’être redécouverts.

TABLE DES MATIÈRES



INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v



Tout commence aux îles … … … … ix



Pour sortir des rangs de la femme déclassée … … xii



La promesse d’un mariage et le retour du refoulé … xiii



L’hypocrisie et la corruption de la société française exposées xv



Changement de décor et de fiancé … … … xvi



Le triomphe de la femme et épouse vertueuse … xvii



L’esclave et le négrier, un couple paradoxal … … xviii



Magarthy, mulâtresse … … … … xx



Conclusion … … … … … xxiii



Coda : quelques mots sur Mme Rattazzi … … xxiii



NOTE TECHNIQUE ET REMERCIEMENTS … … xxv



BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxvii



L’Aventurière des colonies … … … 1



Distribution de la pièce … … … … 3



Personnages … … … … … 5



Prologue … … … … … 7



Acte premier … … … … … 43



Acte deuxième … … … … … 89



Acte troisième … … … … … 121



Acte quatrième … … … … … 149



Acte cinquième … … … … … 173



ANNEXES … … … … … 193



1 : Le scandale des Mariages de la créole … … 195



2 : Le mariage Henri Schneider–Zélie Asselin … 199



3 : Préface de la pièce (1885) et réception … … 201



4 : Biographie, Marie Rattazzi (née Bonaparte-Wyse) … 215