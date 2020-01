Théâtre musical (XXe et XXIe siècles). Formes et représentations politiques

Muriel PLANA – Nathalie VINCENT-ARNAUD – Ludovic FLORIN – Frédéric SOUNAC (dir.)

Presses universitaires de Franche-Comté, coll. "Annales littéraires", série "Mousikè", 2019

228 p.

15.00 €

ISBN : 978-2-84867-664-7

Cet ouvrage se veut une étude pluridisciplinaire du théâtre musical au XXe et XXIe siècles dans ses dimensions esthétique et politique. Il réunit des approches variées qui mettent l'accent sur les principaux dispositifs et enjeux expressifs et performatifs de cette forme artistique hybride. Interrogeant tout à la fois les mécanismes en jeu dans la création et l'interprétation, il propose une redéfinition de ce que peuvent être et faire les relations musique et théâtre contemporaines.

