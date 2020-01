Muriel Plana, Nathalie Vincent-Arnaud, Ludovic Florin, Frédéric Sounac (dir.)

Théâtre musical (XXe et XXIe siècles). Formes et représentations politiques

Presses universitaires de Franche-Comté

ISBN : 978-2-84867-664-7

228 p.

15,00 €

PRÉSENTATION

Cet ouvrage se veut une étude pluridisciplinaire du théâtre musical au XXe et XXIe siècles dans ses dimensions esthétique et politique. Il réunit des approches variées qui mettent l'accent sur les principaux dispositifs et enjeux expressifs et performatifs de cette forme artistique hybride. Interrogeant tout à la fois les mécanismes en jeu dans la création et l'interprétation, il propose une redéfinition de ce que peuvent être et faire les relations musique et théâtre contemporaines.

Lire l'introduction...

SOMMAIRE

Préface

Michel Lehmann

Introduction

Muriel Plana, Frédéric Sounac, Nathalie Vincent-Arnaud

« Eisler et Brecht. Les songs dans La Décision » – Karine Saroh

« Le Modernisme théâtral en Angleterre : Auden / Murrill / Doone et la création de The Dance of Death » – Pierre Longuenesse

« De l’opéra abstrait à la forme mobile. Réflexions sur le rapport entre forme et sous-texte politique dans théâtre musical de Boris Blacher et de Bruno Maderna » – Stefan Keym

« Avant-garde véritable ou préfabriquée ? Les (dé)compositions (in)formelles de Sonant de Mauricio Kagel » – Jean-François Trubert

« De l’utopie esthétique à l’utopie politique : le théâtre musical de Luigi Nono » – Karine Saroh

« Représentation et personnification de l’interaction homme machine sur scène. Vision et relecture politiques » – Olivier Class

« L’expression théâtrale comme extension du domaine musical » – Jean-Michel Court

« Le théâtre musical politique chilien : des théâtres universitaires aux créations extrême-contemporaines » – Paula Espinoza

« Le « nouveau » théâtre musical, entre opus occultum et « travail théâtral » : Simon MacBurney et Alexis Forestier » – Pierre Longuenesse

« Théâtre musical en langue des signes » – Lucie Lataste

« Pour un théâtre musical contemporain » – Muriel Plana

Index des auteurs

Table des matières