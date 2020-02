Dire les guerres. Performance et création

sous la direction de Martin Mégevand

éd. des Cendres, 2019.

Table des matières



Prologue / Martin Mégevand, Avant-propos. Performance, performativité et création



Première partie : Guerre, création, performativité

Charles Malamoud, La nuit du cauchemar

Jean-Michel Rey, Le terme de la guerre

Patrice Loraux, Polemos / Logos. Sur l’œuvre de Nicole Loraux

Françoise Davoine, La Trilogie de Pat Barker, une performance cérémonielle

Jacqueline Rousseau Dujardin, Paroles et musiques pendant la guerre de 14-18



Seconde partie : Guerre, théâtre, performance

Éric Eigenmann, La guerre comme matériau de performance : Par-dessus bord de Michel Vinaver

Josette Féral, Violence et allégorie dans la performance : la guerre sous observation

Éliane Beaufils, Battre la guerre avec ses propres armes ? La guerre performative de Jelinek, Schlingensief et des Superamas

Chloé Déchery, « The Living Protect The Dead ». Rejouer / exhumer / re-montrer l’Histoire : la pratique du performance re-enactment

Marvin Carlson, Le phénomène des « War re-enactments » dans la modernité : un aperçu historique



Martin Mégevand, Épilogue. Nés de la guerre. / Hommage à Nicole Loraux



Index des noms et des thèmes majeurs

